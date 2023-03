El Presidente Alberto Fernández inauguró este miércoles, el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, y dio su cuarto y último discurso de su gestión. El mandatario hizo un repaso de su gestión, destacando el crecimiento económico del país.

Por otro lado, fustigó duramente a la Corte Suprema y al Poder Judicial, y le dio un guiño a la vicepresidenta Cristina Kirchner que, según dijo, “es perseguida”.

Las 15 frases más destacadas del discurso

• Muchos critican mi moderación, pero con esa moderación le puse un freno a los acreedores privados y le puse un freno al FMI. Con moderación, le puse el pecho a la pandemia. Teníamos un sistema de salud abandonado.

“Estoy al lado de la Vicepresidenta cuando es perseguida”.

• Seguramente cometimos errores, pero tengo la convicción de que sumamos aciertos.

• Somos uno de los países que más creció en los últimos años y en el 2023 volveremos a crecer, según indican las últimas proyecciones. Tuvimos récord de importaciones en medio de la escasez de divisas. Una política central del Gobierno es cuidar las reservas y continuaremos con esa política.

• La alta inflación que todos sufrimos es un factor central de desorganización de nuestra economía. Todos sabemos bien que la inflación constituye un problema estructural de la Argentina que se remonta a décadas.

• Sé que somos más los que no toleramos los niveles de pobreza o la regresión en la distribución del ingreso.

• Quiero señalar y agradecer aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la Presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministro de Economía.

• Argentina reitera la búsqueda de una solución a la soberanía de las Islas Malvinas, territorio que se encuentra usurpado. Malvinas nos une en una causa nacional. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas.

• A nivel mundial, vivimos una crisis energética. Se abre para Argentina una extraordinaria posibilidad con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que inauguraremos a mediados de año. Argentina es la energía que el mundo está necesitando.

• Quienes hicieron estallar la economía hace apenas tres años son los mismos ahora anuncian que una bomba explotará en el futuro.

• Los medios concentrados tienen intereses políticos opositores al Gobierno y ocultan información. Emiten mensajes de odio que nada contribuyen a las problemáticas más series que atraviesa el país. Hemos visto la tergiversación de la realidad de manera intencional y hemos visto mentir con total impudicia.

• Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos.

• No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Justicia debe servir al derecho y dejar de perseguir a quienes representan el pensamiento popular.

• Los que atentaron contra la Constitución son los que armaban Mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros.

• Para nosotros gobernar es generar igualdad. Terminemos de una vez con las cadenas de desigualdad que condenan a muchos de nuestros compatriotas. Esas cadenas que articulan clase social, pertenencias, identidades, género, raza.

• No podemos quedarnos esperando que el mundo nos ayude. La Argentina debe ayudarse a sí misma.