Lo que dejó el segundo Debate Presidencial 2023

Los cinco aspirantes a la presidencia vuelven a confrontar sus planes de gobierno en la UBA.

El primer eje fue Seguridad y en la exposición del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa destacó las medidas preventivas que planea llevar a cabo en el país, tal como lo hizo en su gestión en el municipio de Tigre y dejó una de las frases destacadas de la noche: ''Vamos a crear el FBI argentino''. Además apuntó contra la primera oradora, Patricia Bullrich: “En el 2019 se liberaron 16 mi presos, en el 2020 9 mil. Eso tiene que explicar Bullrich. ¿Quién eliminó los inhibidores en las cárceles de Santa Fe? Lo eliminó la señora Patricia Bullrich. Un programa de seguridad tiene que empezar con la verdad”.

''A Insaurralde le pedí la renuncia, vos nunca le pediste la renuncia a Milman”, le indicó el actual Ministro de Economía a Bullrich.

En tanto, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich salió al cruce: “Massa hace 4 años que estás en el Gobierno, no hablés de Tigre, parece una vergüenza que hace 4 años que estás con el Gobierno y aumentaron los homicidios el 70% en Rosario, liberados todos los narcos, generó la peor crisis de seguridad en la Argentina. ¿Tus números quién te los da? No podes hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y delincuentes. Vos defendiste a Scapolán, un fiscal del narcotráfico, entonces no hables de seguridad porque no tenes autoridad moral para hacerlo”.