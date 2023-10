En un debate caliente, con críticas, promesas y chicanas, los cinco candidatos presidenciales participaron del segundo Debate Presidencial de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

El candidato cordobés de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti brindó una nota al medio ''La Nación más'' donde analizó las propuestas de los candidatos y aseguró que lo más positivo del encuentro tuvo que ver con la confrontación entre sus pares de manera ''pacífica y educada''.

''Más que cruce y enojarse, lo que importa es que no hubo agresiones. Eso no es bueno. Hay que mantener el equilibrio porque eso es lo que tenemos que transmitir al puebo argentino'', indicó Schiaretti.

En el primer debate presidencial, Juan Schiaretti se encontró con un escenario inesperado: a pesar de ser el cuarto candidato más votado en las primarias de las elecciones 2023, con 3,71%, fue el dirigente más buscado en Internet y su repercusión trascendió en las redes sociales.

‘’Somos un país que tiene gas para exportar, pero tenemos un gobierno que no hizo clave una obra como el gasoducto''.

''Massa no cumple la ley de la caja de jubilaciones. Estamos recibiendo el 15% de lo que corresponden las provincias. El nuevo presupuesto lanzado para el 2024 no figura con los montos actualizados. Hay que cumplir con la ley'', sentenció el funcionario.

En uno de los tramos de debate, Schiaretti consideró que “la dejan sola a las provincias en el combate al narcotráfico y llegamos a la barbaridad de que en la Patagonia, que produce petróleo, el gasoil cuesta más caro que aquí, en la ciudad de Buenos Aires”.

Así mismo, el actual gobernador cordobés se tomó con humor al ser consutado sobre su postura en el segundo debate en referencia a la provincia de Córdoba y su gestión y los memes. Lejos de preocuparse, expresó entre risas: ''Dije como buen cordobés que las reservas del Banco Central están menos diez como en el juego de cartas del chinchón'''.

En el cierre, sintetizó sus propuestas: "No está escrito en ningún lado que los argentinos estemos condenados al fracaso. Al fracaso nos llevaron el kirchnerismo y el macrismo, cuyos candidatos hoy son Sergio Massa y Patricia Bullrich. Eso fue lo que nos llevó al fracaso. Creo que además que hay propuestas que no se aplicaron en ningún lado del mundo y significan un viaje a lo desconocido y no mostrar experiencia de gestión en ningún lado".

LAS FRASES MÁS DESTACADAS