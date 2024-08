Cada vez que los sistemas operativos ioS y Android se actualizan, algunas aplicaciones necesitan adaptarse para poder seguir funcionando en los dispositivos.

Whatsapp, propiedad de la empresa Meta, no escapa a esta realidad y desde septiembre dejará de funcionar en algunos celulares que no tengan las últimas versiones de sus sistemas operativos.

Por esto, quienes tengan un teléfono iPhone podrán usar Whatsapp en las versiones de iOS 12 y posteriores. Por su parte, quienes usen Android deben tener desde la versión 5.0 en adelante.

Los teléfonos en los que ya no funcionará Whatsapp

Dentro de los iPhone se encuentran:

-iPhone (Primera generación)

-iPhone 3G

-iPhone 3GS

-iPhone 4

-iPhone 4S

-iPhone 5

-iPhone 5c

Por su parte, los dispositivos con Android son:

-Samsung Galaxy S2: fue lanzado con Android 2.3 y no es actualizable a Android 5.0.

-Samsung Galaxy S3: se presentó con Android 4.0 y no recibe actualización oficial a Android 5.0.

-Samsung Galaxy Nexus: Opera con Android 4.0.

-LG Optimus G: se ejecuta con Android 4.0.

-Sony Xperia S: cuenta con Android 2.3 y no se actualiza 5.0.

-HTC One X: solo tiene la posibilidad de ejecutarse bajo Android 4.0 y versiones anteriores.

-Motorola Droid Razr: fue lanzado con Android 2.3 y no tiene actualización a Android 5.0 o versiones posteriores.