Los escenarios por fórmulas hacia las Primarias de agosto, según las últimas encuestas nacionales

Unos 30 días atrás, escribimos en este espacio: 1) el Frente de Todos (FDT), al menos con Sergio Massa como candidato (ya sea vencedor de las primarias o bien como prenda de unidad) se mantiene competitivo en los escenarios de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y primera vuelta 2) en Juntos por el Cambio, la disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no está zanjada 3) en ausencia de CFK, el ministro de

Economía ronda el 13% de intención de voto y aventaja a las demás figuras del FDT.

En poco más de una semana al cierre de junio, el FDT cambió de marca (ahora se denomina Unión por la Patria, UP) y resolvió una lista de unidad encabezada por su figura más competitiva, la del ministro de Economía; si bien habilitó una competencia acotada a Juan Grabois, desactivó las precandidaturas de Daniel Scioli y “Wado” de Pedro, que podrían haber dividido el caudal oficialista en varios canales. En JXC se mantienen en competencia las figuras del PRO, que sacaban una clara ventaja a las provenientes de otras fuerzas de esa alianza. El primer efecto

de estas definiciones queda claro al comparar dos fotos del antes y el después: como midió consultora Opina a fines de mayo, Javier Milei era el candidato individualmente más votado (26%); si bien la sumatoria de fuerzas arrojaba un triple empate, la figura oficialista más potente del oficialismo (Massa) quedaba 12 puntos porcentuales detrás del libertario y en empate técnico con la ex ministra de Seguridad por la posición de escolta (gráfico arriba).

Ahora, ya con el cierre de listas, CB Consultora reporta que Massa es el precandidato individualmente más votado (24,1%) y supera con comodidad a Grabois (5%) en UP, mientras que la posición de escolta es disputada en paridad por tres figuras: Bullrich (17,3%), Milei (17,2%) y Rodríguez Larreta (16,5%). En la sumatoria de fuerzas, JXC roza el 34% y aventaja a UP por 4,7 pp (empate técnico), mientras que LLA queda lejos de la pelea mayor, casi 12 pp detrás del oficialismo. Más lejos aún queda Juan Schiaretti (3,3%), en un cuarto pelotón donde también compiten Guillermo Moreno (2,3%) y el Frente de Izquierda (1,6% con la sumatoria de dos listas; gráfico abajo).

Un panorama similar arroja la encuesta más reciente de Proyección Consultores: Massa estira la ventaja sobre Grabois (30,3% vs 2,5%, 27,8 pp) y vuelve a quedar como el más votado individualmente. Bullrich estira la brecha sobre Rodríguez Larreta (20,6% vs 14,1%, 6,5 pp) y disputa con Milei la condición de escolta (la brecha de 1,8 pp entre ambos no resulta estadísticamente significativa). En la sumatoria de fuerzas, JXC roza el 35% y aventaja a UP por 1,9 pp (empate técnico y brecha más corta que la reportada por CB), mientras que LLA vuelve a quedar lejos de la pelea mayor, 11,5 pp detrás del oficialismo. Más rezagado aparece Schiaretti (casi 1%), en un cuarto pelotón donde también compiten y el Frente de Izquierda (1,7%) y otras listas (1,4%; gráfico abajo).

Más allá de sus matices, estas primeras dos mediciones posteriores al cierre de listas coinciden en lo central: 1) JXC disputa con UP la condición de primera fuerza, ambas en torno al 30% 2) Massa toma la delantera como precandidato individualmente más votado, lo que favorece la competitividad oficialista de cara a la primera vuelta de octubre 3) Milei está cerca del umbral del 20%, pero tercero y lejos del 30% 4) el panorama está más polarizado que hace un mes 5) en promedio, los indecisos rozan el 7%, por encima del cuarto pelotón de fuerzas, que se ubican por debajo del 4%. Esto es consistente con el monitoreo de redes sociales de Taquión, que arroja un cierre de cierre de listas con claros ganadores en términos de volumen de conversación: Massa primero, escoltado por Bullrich; Rodríguez Larreta y Milei en tercer lugar. Grabois figura en cuarto término, mientras que Schiaretti, Moreno y las figuras de la izquierda aparecen relegadas (gráfico abajo).

La elección de una figurada moderada como la de Massa en UP perjudicó claramente a dos precandidatos que también venían apostando al centro electoral: Larreta en JXC y Schiaretti en Hacemos Unidos por Argentina. Además, el gobernador cordobés tampoco pudo capitalizar el triunfo en la elección provincial del pasado domingo, puesto que la diferencia en el escrutinio provisorio terminó siendo de 3 pp entre Martín Llaryora y Luis Juez (gráfico abajo).

Eventualmente, el escrutinio definitivo puede estirar la diferencia por arriba de los 60 mil votos: según el conteo adicional de Hacemos Unidos por Córdoba, la ventaja sería de 62.368 votos (gráfico abajo). En cualquier caso, Juez terminó aceptando a regañadientes la tercera derrota de su carrera por la gobernación, pero hizo una elección mejor de la esperada por HUXC.