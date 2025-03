Forzado por la ola de rumores, muchos de ellos contradictorios, sobre los detalles del acuerdo que se negocia con el FMI, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, confirmó este jueves que el Gobierno pretende que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe un monto de US$20.000 millones para la Argentina.

Las últimas semanas estuvieron marcadas por declaraciones de muchos economistas resaltando el atraso cambiario pero también por la ausencia de precisiones respecto al acuerdo en curso con el FMI. Todo ello se tradujo en diferentes especulaciones y en una tendencia alcista para todas las cotizaciones del dólar.

Ante esta situación, el titular del Palacio de Hacienda consideró necesario algún movimiento que llevase “tranquilidad a los mercados” y pidió autorización al FMI para revelar al menos la cifra que se ha solicitado.

“Hablando ayer con la managing director del Fondo [Kristalina Georgieva] y comentándole estos temas le dije: ‘Como realmente pueden faltar algunas semanas hasta que puedas convocar al board y teniendo en cuenta que los rumores intentan esto…'. Se ha dicho que el FMI exigía devaluación, algunos hablaban de 30%, otros de 7%, que el acuerdo iba a ser de US$3000 millones, otros de US$5000 millones, dijimos: ‘Por lo menos estaría bueno que pueda decir el monto que nosotros hemos acordado y que el staff va a someter a la aprobación del board’. El monto que nosotros acordamos con el staff, que es en definitiva el board decide si se aprueba o no, es de US$20.000 millones. Es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular”, anunció Caputo.

Además, el ministro de Economía dijo que hay negociaciones abiertas con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para un “paquete adicional de libre disponibilidad” con el fin de reforzar las reservas del Banco Central. “Ese es el objetivo del nuevo acuerdo. Cuando uno ve las reservas brutas y le suma lo que viene, las reservas van a subir a US$50 millones”, indicó.

Desde un primer momento, desde el gobierno insisten en aclarar que los nuevos montos se utilizarán para reemplazar las letras del Tesoro que hay en el Banco Central por deuda del Fondo y que, por el contrario, no se destinarán a intervenir el mercado cambiario. Eso ratificó esta mañana Caputo, aunque economistas de todo cuño advierten que se corre el riesgo de repetir la experiencia del gobierno de Mauricio Macri.

Antes de dar a conocer oficialmente la cifra que la Casa Rosada espera recibir del FMI, Caputo hizo un largo descargo para intentar disipar los ruidos en los mercados y habló de un plan orquestado de la oposición para -en base a su visión- intentar “desestabilizar” a esta gestión.

“A veces escucho a algún periodista o leo en los diarios de la ‘corrida cambiaria’, la ‘crisis’ y demás. Bueno, me sorprendo. Entonces, digo, hay que ponerlo en perspectiva. Los mismos que militan esto hace cuatro años recibieron un tipo de cambio en $60 y a los diez meses valía $180. En diez meses había subido 200%. La misma gente que cuando asumimos pensaba que el tipo de cambio iba a ir inmediatamente a $2000, $3000... algunos decían $8000, que a precios de hoy serían unos $4000, $6000, $16.000. Y resulta que en 14 meses desde que llegamos apenas el tipo de cambio se movió 15%, ¿eso es una corrida? Parece raro”, planteó, directo contra aquellos que critican la política cambiaria que sale desde Economía.

Entonces, Caputo pidió pensar “un poco más qué hay detrás de esto” y dio la versión de la Casa Rosada. “Es inevitable pensar que hay una intención desde el minuto uno de desestabilizar el gobierno del presidente Javier Milei. En concreto, hay como una especie de hasta necesidad y urgencia de desestabilizarlo”, dijo, en sintonía con las últimas expresiones que salieron desde la gestión libertaria desde que se retomaron las protestas en las calles, hubo movimientos de los dólares paralelos con fuertes intervenciones y ventas de reservas, y con días de acciones argentinas a la baja.

“Ahora, ¿cómo hace esto la oposición? Cómo no están ahora en el Gobierno, esta necesidad y urgencia no la pueden canalizar a través de un DNU entonces la canalizan de la forma que mejor saben: organizando estas cosas que han hecho en las últimas dos semanas, empezando por una marcha violenta que nos hizo recordar los peores momentos”, comentó, en relación con la marcha por los jubilados a la que se sumaron no solo hinchas, sino también barras de los clubes de fútbol, y organizaciones sociales y gremiales.

Contexto del anuncio

El anuncio de Caputo llega en un momento de efervescencia cambiaria. El Banco Central (BCRA) concretó ayer la menor venta de reservas desde que el viernes 14 se instalara una ola de desconfianza sobre la continuidad de la política cambiaria actual: se desprendió de US$48 millones.

Aun así, el saldo negativo del día elevó a US$1361 millones el monto total de reservas sacrificadas al cabo de las últimas ocho ruedas (y a US$737 millones el rojo del mes, que apunta a ser el mayor en la “era” Milei). Y eso, a la vez, amenaza con causar una nueva merma en la tenencia total de reservas, que cerró el día en US$26.246 millones, con otro descenso de US$195 millones que se produce sin que se compute la venta de ayer.

El gobierno de Javier Milei está en la etapa final de negociaciones para firmar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que reemplazaría al actual Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) y del que el gobierno se negó sistemáticamente a dar detalles, incluido el monto que acaba de conocerse.

El staff técnico del Fondo ya inició consultas informales con el Directorio Ejecutivo, un paso habitual para programas con acceso excepcional de fondos.

Este sería el tercer acuerdo de Argentina con el FMI desde 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri recurrió al organismo en medio de una crisis cambiaria. A diferencia de las gestiones anteriores, Milei encaró la negociación sin una crisis inmediata, con superávit fiscal, desaceleración inflacionaria y un programa económico más alineado con las exigencias del Fondo.

Además, obtuvo respaldos internacionales clave, como los del presidente francés Emmanuel Macron y el estadounidense Donald Trump, que tienen peso en el directorio del organismo.

Noticia en desarrollo