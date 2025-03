El senador nacional Luis Juez (PRO) afirmó que “si no condenamos la violencia va a terminar con muertos en la calle” y criticó la marcha con barras, del pasado miércoles: “Fue un pretexto para que se pudra todo”, dijo.

El senador cordobés acusó al peronismo de “romper la Argentina” cuando no gobierna y sostuvo que la movilización tenía ese fin, porque a los jubilados “los vienen cagando hace 50 años”, al tiempo que condenó la violencia “de todos lados”.

Respecto del contexto de la marcha de los jubilados e hinchas de fútbol del miércoles pasado, Juez sostuvo que "no importa quien empezó la violencia primero", sino que "hay que condenarla de todos lados".

En declaraciones a radio Rivadavia, el senador del PRO cargó contra los organizadores y dijo "Los muchachos venían a destrozar lo que estaba en frente", aseguró.

En cuanto a la marcha del miércoles pasado, señaló que las culpas "son compartidas" y que "nadie gana" cuando la gente "la pasa mal en la calle".

Agregó que la Justicia "tiene que investigar" lo sucedido en un país "tan berreta como este" y dijo que "Los argentinos somos los menos sensibilizados que hay. Esto termina con muertos en la calle", advirtió el legislador cordobés y resaltó: “debemos predicar con el ejemplo”.

Luis Juez finalizó diciendo: “no soy ninguna casta, no tengo ningún privilegio, me he enfrentado con todo el mundo... esta historia yo ya la vi, sé como termina, nunca nadie sale ganancioso. Cuando la gente en la calle termina pasándola muy mal, cuando el Estado se diluye y la autoridad se esfuma... porque es muy delgada la línea y tenemos que predicar con el ejemplo... Vos no resolvés un problema pegándole a un policía que también tiene un salario miserable, casi parecido al del jubilado y la dirigencia tiene que actuar con otra empatía, si no estamos jodidos, sea como sea como pensemos”, sentenció Juez.