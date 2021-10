El expresidente Mauricio Macri adelantó mediante un posteo en sus redes sociales que no se presentará a declarar este miércoles ante el juez Martín Bava por la causa abierta en su contra por supuesto espionaje contra los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.

En tal sentido, Macri indicó que estuvo "y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad". "El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme", agregó.

Asimismo, el exmandatario dijo que "usan el dolor de los familiares de una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan" para perseguirlo, aunque cabe aclarar que son los propios familiares de las víctimas los que se presentaron como querellantes. (VER: Familiares de tripulantes del ARA San Juan se presentaron como querellantes)

"No tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan", se defendió Macri.