Organizaciones sociales realizaron esta mañana una protesta frente al Ministerio de Capital Humano en Capital Federal.

A diferencia de otras manifestaciones, los protestantes realizaron una "fila de la pobreza" que se extendió por más de 20 cuadras.

Esta fila se debió a que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunciara la semana pasada que recibiría "una por una a la gente que tiene hambre" para así evitar intermediarios en la entrega de asistencia.

La protesta se realizó en simultáneo en delegaciones de la Secretaria de Niñez y Familia de todo el país, informó la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) a través de un comunicado.

Al respecto, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmaba: "la asistencia a los comedores comunitarios nunca va a ser recortada".

El funcionario también sostenía que la ministra Pettovello no iba a recibir en la sede de esa cartera a las personas que concentraron allí y que conformaron una fila que se extiende por decenas de cuadras para obtener respuestas a sus reclamos de asistencia social y alimentos.

Luego, la ministra confirmó que ella no había citado a la gente y acusó a los dirigentes de convocarlos. “El otro día, al verlos en la puerta del Ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir, porque yo no los convoqué”, planteó.