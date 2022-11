Todos los meses Netflix suma más y atractivos contenidos a su menú de opciones.

Llega la sexta temporada de Élite, con nuevos personajes que vivirán más historias de descontrol en Las Encinas.

También, se suma la cuarta temporada de “Manifiesto”, donde los pasajeros del vuelo 828 siguen buscando la explicación de señales inquietantes.

Además se verá “The Crown: Temporada 5”, donde se destaca el escándalo entre la princesa Diana y el príncipe Carlos, heredero al trono.

Entre las novedades está “Merlina” de Tim Burton, una serie que explora la vida de Merlina Addams, en su traslado de una escuela ordinaria a una mucho más oscura.

Mirá todos los estrenos de Netflix en noviembre:

Series

Jóvenes altezas: Temporada 2 (1/11). Wilhelm, reacio a aceptar sus nuevas responsabilidades como miembro de la realeza, teme que su título le haga renunciar a todo lo que le importa.

Goles en contra (2/11). Esta serie basada en el caso de asesinato de Andrés Escobar explora el vínculo entre el fútbol y los cárteles durante los 1980 y 1990 en Colombia.

Blockbuster (3/11). El gerente del último Blockbuster lucha por mantener su tienda abierta y a su personal contento en medio de la competencia y sentimientos complicados.

Manifiesto: Temporada 4 (4/11). Entre el dolor y la desventura, la familia Stone y los pasajeros del vuelo 828 buscan el verdadero sentido de sus llamados entre señales inquietantes.

La vida fabulosa (4/11). Cuatro amigos luchan por cumplir sus sueños en el mundo de la moda mientras lidian con trabajos exigentes, dilemas románticos y noches en la ciudad.

Buying Beverly Hills (4/11). Cuando la hija del jefe se integra al negocio familiar, le es difícil ganarse el respeto de los agentes más veteranos de La Agencia.

The Crown: Temporada 5 (9/11). Diana y Carlos libran una guerra mediática. El papel de la monarquía es objeto de debate y la reina Isabel II enfrenta su mayor reto hasta la fecha.

Warrior Nun: Temporada 2 (10/11). Junto con nuevos aliados, Ava y sus hermanas de la orden se unen para derrotar a un falso profeta dispuesto a dominar el mundo.

Amor con fianza: Destino Cerdeña (10/11). Un grupo de parejas supuestamente sólidas pone a prueba sus relaciones. En esta carrera por el amor y el dinero, ¿la verdad hace daño o cura heridas?

Zac Efron: Con los pies sobre la tierra - Temporada 2: Australia (11/11). Zac y Darin tienen una aventura reveladora en Australia, donde exploran la rica biodiversidad y cultura... y los esfuerzos para protegerlas.

¡Huye y gana! (15/11). En una carrera contrarreloj, las celebridades participantes intentan aventajar a cazadores vestidos de negro para ganar un gran premio en efectivo.

Clases de etiqueta (16/11). En esta conmovedora serie de cambio de imagen, Sara Jane Ho, la asesora de etiqueta internacional, ayuda a las personas a convertirse en su mejor versión mediante buenos modales.

Alguien está mintiendo: Temporada 2 (16/11). Alguien se incorpora a los Cinco de Bayview mientras aparecen textos de una misteriosa figura, Simon dice, que sabe muy bien lo que ellos hicieron.

Riverdale: Temporada 6 (16/11). La oscuridad no tiene límites: Archie, Betty, Cheryl, Veronica y Jughead enfrentan otra temporada de incertidumbres y misterios en su pueblo natal.

1899 (17/11). Llenos de esperanza, los pasajeros de un barco rumbo al nuevo mundo se ven inmersos en una pesadilla cuando encuentran otra embarcación a la deriva.

Muertos para mí: Temporada 3 (17/11). Un atropello lo empezó todo para Jen y Judy. Ahora, otro impactante accidente altera el futuro de su amistad. Todos los caminos conducen a esto.

Élite: Temporada 6 (18/11). Todos buscan algo este año en Las Encinas, ya sea amor, venganza o millones de seguidores. ¿Pero lograrán todos salir con vida?

Suprême NTM (18/11). Desde uno de los distritos más peligrosos hasta los escenarios más grandes de París, dos amigos forjan el nacimiento y el auge del hip hop francés.

Trabajo incógnito: Parte 2 (18/11). En esta organización secreta, todas las teorías conspirativas son ciertas, y mantenerlas en secreto es una tarea muy difícil a tiempo completo.

Merlina (23/11). Brillante y un poco muerta por dentro, Merlina investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

Canto para no llorar, Arelys Henao (23/11). Arelys Henao persigue su sueño de convertirse en cantante en este drama lleno de música inspirado en la vida de la icónica artista colombiana.

El primer amor (24/11). Jóvenes, libres y locos de amor. Cuando eran adolescentes, el mundo era suyo; de adultos, sus vidas están apagadas, como si les faltara algo.

Películas

Las vacaciones de Mr. Bean (1/11). El infausto Mr. Bean se va de vacaciones a la Riviera Francesa, donde se ve involucrado en un rapto accidental y en un caso de identidad equivocada.

Enola Holmes 2 (4/11). Enola acepta su primer caso oficial como detective, pero necesitará la ayuda de sus amigos —y a su hermano Sherlock para resolver el misterio.

La familia Claus 2 (8/11). ¿Cuál es el único trabajo de Santa? Entregar regalos. Pero mientras continúa con el legado de su abuelo, Jules encuentra una carta muy especial.

Una peli de fútbol... y mutantes (9/11). Cuatro superfans del fútbol se unen para ayudar a sus ídolos a recuperar sus habilidades, después de que un científico malvado les roba su talento.

Navidad de golpe (10/11). Después de perder la memoria en un accidente de ski, una heredera engreída termina bajo el cuidado de un viudo y su hija durante la época de Navidad.

Bala perdida 2 (10/11). Tras limpiar su nombre, el genio de la mecánica Lino tiene un solo objetivo: vengarse de los policías corruptos que mataron a su hermano y a su mentor.

Monica, O My Darling (11/11). Un experto en robótica decide unirse a un plan criminal cuando un apasionado romance toma un giro inesperado, pero nada ni la muerte es lo que parece.

El dragón de papá (11/11). Un chico viaja a la misteriosa isla Salvaje, donde se enfrenta a bestias feroces y entabla una amistad que durará toda la vida.

El prodigio (16/11). En 1862, una enfermera atormentada viaja desde Inglaterra hasta una aldea remota de Irlanda para investigar el supuesto ayuno milagroso de una niña.

Atrápame si puedes (16/11). Un agente del FBI debe capturar al astuto Frank Abagnale Jr., pero el estafador no solo se escapa, sino que se deleita con la persecución.

Navidad contigo (17/11). Al concederle el deseo a una joven fan de conocerla en persona, una cantante pop encuentra algo más que inspiración para su nuevo éxito navideño.

El País de los Sueños (18/11). Con un excéntrico compañero, una joven huérfana se aventura al País de los Sueños para encontrar una perla mágica y cumplir su mayor deseo.

Las nadadoras (23/11) Desde la devastada Siria hasta los JJ. OO. de Río 2016, dos hermanas nadadoras ponen sus corazones en una causa heroica.

Navidad en la granja (23/11) Tras heredar una granja, un padre viudo lucha por adaptarse a la vida pueblerina… mientras sus hijos traman un plan para quedarse allí para siempre.

El diario de Noel (24/11) Un novelista conoce a una mujer que busca a su madre biológica. ¿El diario encontrado podrá revelar lo que ocultan sus pasados... y sus corazones?

Un hombre de acción (30/11) En este drama inspirado en la vida de Lucio Urtubia, un anarquista planea una ingeniosa operación de falsificaciones contra uno de los mayores bancos.

Un príncipe en Nueva York (30/11) Un príncipe africano no se conforma con su hermosa prometida, así que viaja a EE. UU. en busca de alguien que se enamore de él, no de su riqueza.

Documentales y especiales

Neal Brennan: Blocks (8/11) Neal Brennan divaga sobre la relación entre humanos y perros, y hasta argumenta que salir con una modelo es como andar en buggy por la arena.

Los entresijos de la FIFA (9/11) Disputas, controversias, poder, política internacional. Una investigación revela la historia de la FIFA y cuánto cuesta organizar un Mundial.

El Estado de Alabama vs. Brittany Smith (10/11) Este documental cuenta la terrible historia de una mujer que intenta usar una ley de Alabama tras matar a un hombre que la habría atacado brutalmente.

La captura del enfermero asesino (11/11) Este documental revela cómo se demostró que un enfermero de cuidados intensivos asesinaba a sus pacientes y lo cerca que estuvo de nunca ser culpado.

¿¡Soy lo bastante negro para ti!? (11/11) El historiador Elvis Mitchell recorre la evolución del cine estadounidense negro, desde sus orígenes hasta las películas de los setenta.

Stutz (14/11) En conversaciones con el actor Jonah Hill, el psiquiatra Phil Stutz explora sus primeras experiencias y un singular modelo terapéutico visual.

Deon Cole: Charleen’s Boy (15/11) Deon Cole reflexiona sobre el romance, las duchas racistas en los hoteles, las oraciones poscoito y por qué ama a las mujeres de cierta edad.

Pepsi, ¿dónde está mi avión? (17/11) Un joven intenta ganar un avión de combate en un sorteo de Pepsi y prepara el terreno para una batalla judicial histórica.

Yo soy Vanessa Guillén (17/11) La joven Vanessa Guillén fue asesinada en una base militar estadounidense. Lejos de someterse al silencio, su familia luchó por la justicia y el cambio.

Trevor Noah: I Wish You Would (22/11) El comediante Trevor Noah nos cuenta sobre aprender alemán, hablar mal de los muertos, juzgar en películas de terror y la comida india en Escocia.

Las crónicas del taco: Cruza la frontera (23/11) Al otro lado de la frontera, en EE. UU., los cocineros mexicanos mantienen viva la tradición y experimentan con nuevos sabores.

Sangre, sexo y realeza (23/11) Esta tórrida serie británica ofrece una mirada a las vidas de los monarcas más letales, sensuales e icónicos de la historia.

Ghislaine Maxwell: Asquerosamente rica (25/11) Este documental detalla el juicio por tráfico sexual de Ghislaine Maxwell, una mujer de la élite que fue cómplice de Jeffrey Epstein.

Romesh Ranganathan: The Cynic (29/11) De vuelta en su pueblo natal, Romesh Ranganathan habla sobre ser vegano y sus hijos, y muestra qué sucede tras bambalinas en su especial de comedia.

Take Your Pills: Xanax (30/11) Una cura para algunos, una maldición para otros. En un revelador documental, pacientes y expertos examinan este popular medicamento para la ansiedad.

Niños y familia

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 6 (1/11) Gabby, Pandy y sus amigos gatunos viven nuevas aventuras en la casa de muñecas mágica, donde juegan a disfrazarse, ser superhéroes y mucho más.

Barbie and the Magic of Pegasus (1/11) Barbie es una princesa que se enreda con un mago malvado y explora las maravillas del Reino de las Nubes junto con un magnífico caballo alado.

Barbie: It Takes Two (1/11) De la playa a la gran ciudad, las fabulosas amigas Malibú y Brooklyn se divierten, comparten escenario y siguen sus sueños musicales en Nueva York.

Campamento galáctico (1/11) Ronaldo, que cree en la vida extraterrestre, y su hermanita se ganan un lugar en un campamento intergaláctico y descubren algo increíble.

Príncipe de los dragones: Temporada 4 (3/11) Dos años más tarde, mientras Claudia se mete en el mundo de la magia oscura, Callum, Ezran y sus amigos buscan impedir que libere al poderoso Aaravos.

Minions y sus amigos: Volumen 2 (8/11) Descubre cortos animados como «Minions: Binky Nelson Unpacified» en esta compilación de la compañía de la franquicia de «Mi villano favorito».

Teletubbies (14/11) Los amigos Tinky‑Winky, Dipsy, Laa‑Laa y Po están de vuelta para más aventuras mientras aprenden en esta colorida actualización de la serie clásica.

Jurassic World: Campamento Cretácico - Aventura misteriosa (15/11) Después de una gran tormenta, hay dinosaurios hambrientos por doquier. Tu misión es ayudar a los campistas a sobrevivir en este especial interactivo.

¡El show de Cuphead!: Temporada 3 (18/11) No te pierdas las peripecias del impulsivo héroe Cuphead y de Mugman, su hermano influenciable, en esta serie animada basada en el exitoso videojuego.

My Little Pony: Deja tu marca - Capítulo 3 (21/11) Es el Día de los Deseos. ¿Los amigos podrán celebrar esta tradición especial y regresar a tiempo para intercambiar regalos para Sunny?

Los StoryBots responden (21/11) ¿Tienes preguntas? ¡Los StoryBots encontrarán respuestas! Los curiosos Beep, Boop, Bing, Bang y Bo viven divertidas aventuras llenas de conocimiento.

Thomas & Friends: El misterio del mirador de la montaña (25/11) Después de que Thomas y Percy se asustan con un sospechoso temblor, los trenes se disponen a descubrir los secretos de la vieja mina de la montaña.

La Tropa Acción salva la Navidad (28/11) Una flor especial se hace gigante, así que los chicos deben evitar que la pegajosa amiguita siga creciendo ¡y se apodere de Hope Springs!

Anime

Llegando a ti (1/11) Una adolescente con un apodo singular debido a su apariencia empieza a salir del cascarón cuando se hace amiga de un chico popular de la escuela.

Llegando a ti 2 (1/11) Los sentimientos entre Sawako y Kazehaya se intensifican, pero, entre los eventos de la escuela y los días festivos, ninguno logra expresar su amor.

APARI3NCIAS (4/11) En una sociedad donde las apariencias sí importan, un adolescente marginado lleva una doble vida alternando entre dos cuerpos muy diferentes.