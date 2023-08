El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este martes en Washington que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgarán un financiamiento adicional al país por un total de US$1.300 millones.

En una rueda de prensa, Massa explicó que el Banco Mundial financiará un programa de seguridad alimentaria por US$ 450 millones y otro de financiamiento de comercio exterior para pymes por US$ 200 millones; en tanto el BID aportará US$ 650 millones para la modernización de la represa de Salto Grande.

"El proceso de acumulación de reservas va a seguir pero sin frenar la actividad", afirmó el ministro de Economía durante el encuentro con la prensa realizado desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington.

Tras recordar que en los últimos 21 días se han sumado US$ 1.700 millones, Massa explicó que "el objetivo es seguir acumulando reservas en el año más trágico para la economía argentina por el impacto de sequía".

El Ministro de Economía también se refirió al impacto que tendrá la última devaluación en el nivel de la inflación en el país.

“La exigencia del Fondo de pedirnos una devaluación para cumplir con los objetivos del programa tiene un impacto inflacionario que aspiramos que, más allá de lo que entendemos lo que va a ser en el mes de agosto un daño en el bolsillo de la gente, aspiramos a corregirlo con medidas que vamos a anunciar en septiembre y octubre vuelva a valores razonables”, remarcó.

Por otra parte manifestó que las autoridades norteamericanas le manifestaron su preocupación sobre la propuesta de dolarización que alienta Javier Milei en Argentina.

“Les preocupa que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos, les suena raro que alguien se comprometa a darle a los argentinos la moneda que no es de los argentinos sino que es la de Estados Unidos. Supongo que algún permiso o charla habrán tenido quienes les ofrecen a los argentinos dolarización para poder usar los dólares en la Argentina”, expresó Massa.

