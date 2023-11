Para el el ministro de Economía, Sergio Massa, “la situación crítica” desatada por el desabastecimiento de combustibles “se ha normalizado”. El también candidato a presidente lo dijo mientras anunció medidas “para que la nafta no aumente más”. Esto en referencia al nuevo congelamiento del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que evitará que en el corto plazo se produzcan nuevos aumentos.

Massa dijo que el Gobierno se mantendrá alerta ante eventuales situaciones de especulación; mientras que cuestionó a la oposición por pedir “liberar precios”.

“Entiendo que, con esta garantía de abastecimiento que han planteado las petroleras, la situación crítica se ha superado pero vamos a estar atentos porque no vamos a permitir que, sobre la base de incrementar un poquito más su ganancia exportando, terminen perjudicando a los consumidores argentinos”, manifestó Massa en un mensaje grabado en el Palacio de Hacienda, difundido este miércoles, según cita Télam.

El ministro anunció que el Gobierno congeló nuevamente el Impuesto a los Combustibles Líquidos para evitar una escalada en los precios, pero reclamó a las petroleras que no perjudiquen el mercado interno a costa de obtener una mayor ganancia en exportaciones, agregó.

“El congelamiento del Impuesto a los Combustibles Líquidos es un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, que resignamos recursos del Estado y dejamos de cobrar impuestos a efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”, explicó Massa.

Mientras tanto y a pocos días de los aumentos aplicados luego de las elecciones presidenciales, el país amaneció con la novedad de una suba de los precios de los combustibles de hasta el 10%. La situación se da en el marco de la persistencia de algunas estaciones con faltante y otras que padecen largas colas de quienes todavía encuentran dificultades para abastecerse.

