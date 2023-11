Diana Mondino, asesora de Javier Milei, tocó este miércoles un tema a priori poco favorable en términos electorales, a 18 días del balotaje que definirá quién será el próximo presidente de los argentinos.

"El mercado de órganos es algo fantástico", dijo la empresaria cordobesa y posible canciller en un eventual gobierno de Milei

VER: Diana Mondino, asesora de Milei: "El mercado de órganos es algo fantástico"

Mondino consideró que “el mercado de órganos es algo fantástico aunque la gente crea que la van a cortar en pedacitos”, dijo, al tiempo que volvió a pronunciarse en favor de "quitar subsidios al transporte público en todo el país".

En declaraciones a Radio La Red, Mondino reiteró los argumentos brindados en otra entrevista. Explicó que el "mercado de órganos es algo radicalmente distinto a la venta" y que se trata de "una transacción" que no implica necesariamente un cobro".

Pasadas las 18 horas de este miércoles, el candidato de UP Sergio Massa puso en la centralidad de la agenda mediática el tema del comercio de órganos: "Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio", posteó en X junto a una compilación de declaraciones de Milei y Mondino relativas al tema.

Minutos después, Milei citó el posteo de Massa: "Lo que nadie cree es en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió diez por ciento. En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos cuatro años".

"Llevan veinte años mintiéndole a la gente. No te creemos más", agregó Milei, quien en los últimos días retaceó la intensa ronda de entrevistas posterior al domingo 22 de octubre. La Libertad Avanza no termina de aclarar por completo qué piensa hacer o legislar en torno al tema de la venta de órganos.