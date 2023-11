Un nuevo estudio de opinión, realizado por la consultora Zuban Córdoba, midió el impacto que causó en el electorado el sorpresivo acuerdo político entre el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, con Mauricio Macri, y por supuesto, a quién votarían los entrevistados en el próximo balotaje del 19 de noviembre, día en el que el libertario competirá con Sergio Massa, de Unión por la Patria.

De acuerdo al relevamiento, el resultado parece incierto. A decir verdad, se da un empate técnico teniendo en cuenta el margen de error de +/- 2,19% que tiene el trabajo estadístico.

La encuesta se basa en 2.000 entrevistas realizadas el último fin de semana, y en 45 páginas, incluye datos de imágenes de los candidatos a presidente y de sus compañeros de fórmula, intención de voto, rechazo electoral y nivel de acuerdo/desacuerdo con temas polémicos como el pacto Macri-Milei.

De acuerdo a lo que publica Clarín, la pregunta principal es: “Si mañana fuera la segunda vuelta o balotaje, ¿a quién votaría?” y la respuesta, como se dijo, es casi un empate técnico:

-Massa-Rossi obtienen el primer lugar con el 45,4%

-Milei-Villarruel llegan al segundo con muy poca diferencia: 43,1%

-“En blanco” votaría el 4,8%

-“No sabe” el 4,3%

-“No va a votar” el 2,5%

Cuando se hace la proyección sin los votos en blanco ni los nulos, se amplía levemente la ventaja para el oficialismo, llegando a tres puntos: 49,9% Massa a 46,9% Milei.

Cuál fue el impacto del acuerdo entre Milei, Macri y Bullrich

Según el sondeo, el inesperado acuerdo político del ala dura de Juntos por el Cambio con el libertario, la mitad de quienes adhieren al frente opositor podrían votar a Milei en el balotaje.

Al respecto, es importante recordar que Patricia Bullrich obtuvo 6,2 millones de votos, mientras que la diferencia entre Massa y Milei fue de 1,8 millones en las elecciones generales del 22 de octubre pasado.

Otros datos a remarcar del estudio son los siguientes:

-Entre los seguidores de Milei, solo un 5,4% asegura que lo votó en la primera vuelta y ahora no lo hará.

-Entre los seguidores de Bullrich, los que no votarían a Milei en la segunda vuelta llegan a 28,9%.

-Un 45% de los votantes de Juntos por el Cambio sí votaría a Milei.

La importancia central de Córdoba en el balotaje

Paola Zuban, Directora de investigación en Zuban Córdoba señaló que la provincia de “Córdoba significaría cuatro puntos a nivel nacional, que es lo que Milei necesita para que se acerque a una victoria”.

Por otro lado, la profesional se refirió a la imagen que tienen los candidatos: ”Ni Mauricio Macri ni Javier Milei tienen imagen positiva, sin embargo eso no significa que la gente no los vote, Córdoba es una sociedad profundamente antikirchnerista. No hay otra provincia en el país que tenga esa profundidad de rechazo a una fuerza política”, consideró, en diálogo con Radio Nacional Córdoba.

La imagen positiva y negativa de las fórmulas presidenciables

Otro punto interesante de la encuesta es la imagen que tienen los electores sobre los candidatos. Ordenados de positiva a negativa, se ubican de la siguiente manera:

1) Javier Milei: 42,4% de positiva y 54,3% de negativa.

2) Sergio Massa: 42,1% de imagen positiva y 56,7% de negativa.

3) Victoria Villarruel: 38,2% de imagen positiva contra 47,6% de negativa.

4) Agustín Rossi: tiene una imagen positiva del 36,5%, mientras que la negativa llega al 45,8%.

Es muy importante remarcar que la imagen, sea positiva o negativa, no se traducen en votos.

Por último, Zuban Córdoba evalúa el rechazo electoral que tienen los dos candidatos a presidentes:

1) Massa se lleva la peor parte, con el 45,1% en contra.

2) Milei tiene, en tanto, el 37,9% de rechazo del electorado.

Con información de Clarín