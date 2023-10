Luego de las incendiarias declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que provocaron la corrida cambiaria del martes que llevó la cotización del dólar blue por encima de los $1000, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxpP), Sergio Massa, realizará anuncios en esta jornada en dirección del fortalecimiento de las reservas.

Las tensiones en el mercado de cambios se agudizaron el lunes pasado tras conocerse dichos del candidato Javier Milei que recomendó no renovar los plazos fijos. El líder libertario sostuvo que “el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

La intención del anuncio de las medidas de Massa es lograr poder de fuego para contener otro salto cambiario especulativo como el de ayer, que genera impacto inflacionario en un contexto ya de por si difícil, y que también repercute en precios y, por ende, en la caída del poder adquisitivo de los ingresos y ahorros de las familias argentinas.

"Tengo claro quiénes están haciéndose los vivos cagando a la gente;tengo nombres, los voy a dar en la justicia. Me voy a ocupar de que vayan en cana aunque me cueste la elección", aseveró el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria.

"Se va a conocer una medida muy importante que involucra a otro país", adelantó Massa sobre los anuncios que dará a conocer hoy, y que se especula tiene que ver con el adelanto del swap con China por unos 5 mil millones de dólares para intervenir en el mercado de cambios.

Además, el candidato presidencial de Unión por la Patria suspendió una gira proselitista por Mendoza y San Juan prevista para esta jornada, para enfocarse en la cuestión.

El propio Massa Massa, adelantó anoche que trabajaba en una serie de medidas para cruzar a los especuladores. "Habrá medidas para consolidar el sistema de reservas" ante los "ataques especulativos", aseguró en una entrevista con el canal América 24.

Allí, además, aseguró que denunciará ante la justicia a quienes "se están haciendo los vivos en el mercado de cambios" y sostuvo que se ocupará de que "vayan en 'cana'" aunque le "cueste la elección".

El jefe del Palacio de Hacienda advirtió que "a los cinco o seis que hoy (por ayer) le hicieron perder los ahorros a muchos argentinos los voy a mandar en cana"."

En esa dirección, el ministro de Transporte bonaerense y referente del Frente Renovador, Jorge D'Onofrio, aseguró que "muchos de los que generaron la corrida de ayer serán hoy denunciados. Se trata de asiduos concurrentes a reuniones de Luis Barrionuevo y estuvieron en la contra cumbre de Idea en Mar del Plata".

Agregó que "hoy estarán a disposición de la ciudadanía" los nombres de quienes generaron la corrida bancaria que derivó en una fuerte suba del dólar ilegal ya que "serán denunciados judicialmente".

En esa dirección, vinculó a esa maniobra a "empresarios, operadores y gremialistas".“Lo de ayer se trató de una actividad planificada y programada que incluyó declaraciones de (Javier) Milei, comunicados de (Ramiro) Marra y los trolls trabajando”, analizó D'Onofrio y afirmó que "los nombres hoy estarán a disposición de la ciudadanía porque serán denunciados judicialmente".