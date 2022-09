Luego de los violentos hechos protagonizados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en las inmediaciones del departamento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el fin de semana pasado, Máximo Kirchner fustigó en duros términos a la oposición y dijo que "están viendo quien mata al primer peronista".

En declaraciones formuladas al Destape Radio, el diputado nacional del Frente de Todos acusó a la dirigencia de Juntos por el Cambio del “grado de violencia” generado. “Son violentos porque no tienen mucho para proponer. Tienen un discurso denigrante y estigmatizante hacia quienes no pertenecen a su clase social”, sostuvo.

Luego de contar el episodio en el que se vio involucrado tras intentar acceder al departamento de su madre, del que trascendió un video en el que se escuchan insultos hacia su persona por parte de un efectivo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que “están viendo quién mata al primer peronista, quién golpea a los pibes, quien saca chapa de cowboy”.

Asimismo advirtió que si esto continúa así, “va a terminar mal para las fuerzas de seguridad, porque cuando la dirigencia juega a los cowboy termina mal para los policías, que van presos”.

Más adelante, dijo que "en un intento de sobreactuar” y “querer dar una imagen a sus votantes”, Rodríguez Larreta “tuvo la buena idea (de poner vallas) para congraciarse con Mauricio Macri y demostrar a Patricia Bullrich que es más duro que ella”. Es como si dijeran “voy a hacer lo que se me cante y no me importa nada porque hay que hacer una demostración de autoridad”, agregó.

Siguió con sus cuestionamientos hacia el gobierno de CABA por haber dejado dos containers de piedras en las cercanías de esa vivienda: “Dejaron piedras para que la gente se las tire a sus propios policías”, aseguró y reiteró que la violencia provino de un solo lado.

Apoyo a Massa y crítica a Guzmán y el FMI

En otro tramo de la entrevista, Máximo Kirchner calificó la gestión de Guzmán al frente del Ministerio de Economía como "un desastre", al expresar su apoyo a la actuación que lleva adelante Sergio Massa tras su asunción en el cargo. "Está acomodando el desastre que dejó Guzmán", sostuvo.

Finalmente, aseveró que si desde el Fondo “nos prometen el infierno, hay que decírselos a los argentinos y argentinas. El FMI se lavó la cara y al jabón y al agua lo pusimos los argentinos”, concluyó.