Kevin Ferrero se hizo conocido hace pocos meses cuando por su compleja enfermedad, se emprendió la campaña solidaria "Todos por Kevin" para juntar el dinero que pudiera pagar su costoso tratamiento en Barcelona. Hasta el influencer Santi Maratea se puso al hombro la colecta y el pequeño, de 7 años, logró viajar a España. Pero lamentablemente, en junio regresó sin esperanzas. Su Leucemia Linfoblástica Aguda tipo B, persistía, y ya no había nada que hacer.

El cuerpo del niño se empezó a deteriorar rápidamente: por la falta de apetito perdió peso, le detectaron nódulos (metástasis) en la cabeza, el torso y en los ojos, dolores de huesos, sus valores en los hemogramas se veían siempre muy bajos. Sin embargo, su familia nunca bajó los brazos.

Leonela Bossa, mamá de Kevin, y José Maria Ferrero, el papá, lo llevaban a Rosario para realizarse transfusiones semanales de plaquetas, según lo requerían los análisis de laboratorio. Hasta que un hombre se contactó con la madre y le dijo que quería imponer sus manos al niño para sanarlo.

El esperado milagro para Kevin

Leonela contó qué fue lo que pasó: el hombre que los contactó "Nos pidió que viviéramos tranquilos, nos olvidemos de su enfermedad y hagamos una vida más normal. Unos días después contacté con otro señor y me dijo "no lo tomes como un castigo, Dios hace las cosas y por algo las hace, empezar a orar, enséñale a Kevin a orar y no lo dejen de hacer nunca, porque Dios tiene algo muy grande para él".

Según el relato de la mamá del pequeño guerrero, a partir de esta bendición, la salud de Kevin dio un giro de 180 grados. De un diagnóstico terrible (la enfermedad había mutado a una Leucemia Mieloide, más grave aún) a una recuperación inexplicable para la ciencia y para la medicina.

A partir de consultas con el médico Emilio Rubulotta, el 25 de agosto pasado se le hizo una punción a Kevin según la cual "se detectó que la médula estaba sana y no había más enfermedad", contó Leonela, todavía sin poder creer lo que había escuchado.

Claudia Zolula, representante del Grupo Pro Ayuda, dijo a Cadena del Sudeste que “Las noticias son muy sorprendentes, no podemos más de la felicidad que tenemos. El jueves nos enteramos y teníamos que tener mucha precaución porque queríamos comunicarnos con los médicos de Barcelona. No hay una explicación científica, hoy Kevin no tiene ninguna célula maligna en su médula y eso nos llenó de felicidad”.

“Los papás lo veían cada vez mejor y no podían creerlo también. Médicos de Rosario y Barcelona se comunicaron para hacerle un trasplante de médula y para terminar de una buena vez con esta enfermedad y para que Kevin pueda ser un niño normal como se lo merece”.

Kevin y su familia están en el Corral de Bustos y en los próximos días viajarán a Buenos Aires. “Esto es simplemente agradecer al de arriba y seguir rezando, seguir tirando estas buenas energías para que Kevin se sane”, dijo la mujer. "Es un milagro, estamos muy felices", concluyó.

