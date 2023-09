Tras la devaluación del peso cercana al 22% ocurrida luego de las elecciones primarias del 13 de agosto, el salto inflacionario hizo que las empresas de medicina prepaga anunciaran un aumento en sus cuotas del 7% para el mes de septiembre.

Sin embargo, buscando morigerar la inflación, desde el Gobierno anunciaron en las últimas horas un congelamiento en los precios del sector, pese a que los afiliados al servicio que brindan las empresas de medicina privada ya están recibiendo comunicaciones que la cuota aumentará 6,97% a partir de octubre.

Desde las compañías sostuvieron que el congelamiento dispuesto por el Ministerio de Economía consistió en un anuncio, pero como éste no fue oficializado por un decreto sobre el tema, decidieron el envío del aviso de aumento a sus clientes, tal como lo indica la normativa vigente. Para septiembre, las prepagas ya están enviando facturas con un alza del 7,18%. Así, entre septiembre y octubre, los ajustes superarían el 14%

Las prestadoras comunicaron que “de acuerdo al Decreto 743/2022 y a la Resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, incrementaremos el valor de nuestros planes asistenciales en forma mensual. En consecuencia, el incremento a aplicar para el mes de octubre de 2023 asciende a un 6,97%, respecto al valor del Plan de Servicio Vigente al 30 de septiembre de 2023″, según informa el sitio infobae.com

El congelamiento por 90 días anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, en acuerdo con las compañías, tendrá la posibilidad de aplicarse ya que quienes en julio hayan percibido ingresos menores a los $600.000 están habilitado a solicitar mediante un trámite que el incremento sea menor.

La declaración jurada para los usuarios de prepagas en esta condición se debe completar los días 1 y 20 de cada mes.

¿Cómo tramitar la excepción al aumento?

Primero, para acceder al formulario se debe habilitar el servicio Mi SSSalud, en la página de AFIP. Este sitio aclara que “la Certificación de ingresos de Entidades de Medicina Prepaga, se realiza exclusivamente online”.

Luego de la habilitación, se debe ingresar a la página de AFIP con clave fiscal, ir a mis servicios y hacer click en administrador de relaciones de clave fiscal.

Se desplegará un listado de organismos estatales, donde se debe hacer click en el logo de la superintendencia de servicios de salud y elegir Mi SSSalud.

Luego, de confirmar la adhesión, hay que “desloguearse” y volver a entrar con clave fiscal a la página de la AFIP, para chequear que el servicio haya quedado incorporado.

Una vez hecho eso, se podrá ingresar desde la página Mi SSSalud a los servicios de la Superintendencia, entre los que se debe elegir el correspondiente a la declaración jurada de ingresos.

En el formulario, se debe seleccionar la prepaga a la cual la persona está afiliada, luego de seleccionar la opción correcta se debe ingresar el CUIT de la entidad y responder dos declaraciones juradas, para finalizar el trámite. En el sitio “Mi SSSalud” se aclara que la Certificación de ingresos de Entidades de Medicina Prepaga, se realiza exclusivamente online.

En el sitio aparece el formulario digital para que los afiliados a la medicina prepaga declaren si cumplen con los requisitos para que les congelen o no la cuota del mes de octubre. El afiliado deberá tildar SI O NO en el casillero correspondiente.

El formulario dice: “Acepto que la información declarada tiene carácter de declaración jurada”.

A continuación la declaración jurada consigna una serie de requisitos que deben ser cumplidos para acceder al congelamiento de las cuotas y manifiesta que “a los efectos de la presente declaración jurada se considera para el grupo familiar el ingreso mensual y la tenencia de bienes del Titular y/o de sus cotitulares y afiliados adicionales

Requisitos:

Mi grupo familiar NO posee ingresos brutos mensuales iguales o superiores a $2.000.000.

Mi grupo familiar NO es propietario de dos o más inmuebles.

Mi grupo familiar NO es propietario de tres o más vehículos (excepto los hogares donde exista al menos uno o una conviviente con Certificado Único de Discapacidad).

Mi grupo familiar NO es propietario de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo según la tipología aplicable por AFIP.

Mi grupo familiar NO es titular de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.



El afiliado debe señalar: “Declaro cumplir con las condiciones mencionadas. Autorizo a la Superintendencia de Servicios de Salud a validar los datos ingresados con otros Organismos”, lo que da por concluido el trámite online obligatorio.