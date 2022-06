El viernes por la noche la reunión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con Carlos Melconian, director del Ieral de la Fundación Mediterránea, causó sorpresa en la política local atravesada por la grieta diaria.

Este sábado el exdirector del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri dio detalles del encuentro en el despacho de la titular del Senado.

"¿Cómo me va a pedir mi opinión un presidente y yo no voy a ir? Desde la vuelta de la democracia yo me vi con todos y faltaba Cristina. Y bueno, llegó el momento. Hubo la institucionalidad de por medio y luego se dividió. Lo institucional fue media hora y el resto actualidad”, dijo Melconian en diálogo con radio Mitre.

Sobre la discusión económica el economista dijo que la Argentina "hace 12 años está en el mismo lugar y nosotros pensamos en un capitalismo donde tiene que haber un cambio de régimen y estamos abocados en ese tema”.

En vistas a las elecciones presidenciales del 2023 Melconian dijo que será necesario un acuerdo político.

"Hablar no implica que te vayan a imponer sectorialmente las cosas, pero si no hay un acuerdo entre la clase política donde se eliminen las posiciones extremas va a ser muy difícil”, afirmó

Sobre el mismo tema agregó: “Hay que dar chance a que la gente cambie. Mi tarea no es buscar acuerdos desde el punto de vista político. Yo me remito a lo mío. Pero yo he expresado que podés traer a Mandrake que si no tenés a la política detrás de esto, Mandrake se tiene que ir para casa”.

Dentro de los problemas que se discutieron en la mesa del despacho de la Vicepresidenta, el titular del Ireal dijo que repitió lo que también le dijo a Mauricio Macri: "que el fisco así no va más, que ha quedado desmitificado que la emisión no produce inflación, o que el tipo de cambio libre y flotante es un lugar de llegada, no de partida".

Acerca de la postura y las preocupaciones de Cristina Fernández, el exdirector del Banco Nación dijo que giran en torno a las de sus últimas apariciones públicas sobre "la moneda, las importaciones y el fisco"

“Lo cierto es que la Argentina está con un problema de dólares en sus importaciones por el problema macroeconómico general (...) Nos estamos ahogando en un vaso de agua y la respuesta de los funcionarios es ponerle la lupa a las importaciones. Es el perro que se muerde la cola al no tener el diagnóstico correcto, que es dar vuelta el programa macroeconómico”, aseguró Melconian.