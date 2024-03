Luego de haber calificado de “numerazo” al dato del 13,2% que arrojara el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre la inflación de febrero, Javier Milei cambió el tono y dijo que el porcentaje “en sí mismo es horroroso”, pero pidió ponerlo en contexto.

En ese marco, responsabilizó el aumento de precios a la “herencia” de los “20 años de populismo” de los gobiernos que lo precedieron.

En declaraciones a radio Mitre, el mandatario explicó que índice de febrero es el menor porcentaje desde su llegada al poder en diciembre del 2023, cuando se registró una inflación del 25%.

Ver: La inflación en febrero fue del 13,2%: los rubros que más subieron

Milei aseguró que se está logrando combatir la “hiperinflación” heredada de la gestión de Alberto Fernández, "puesto que Argentina se enfrentaba hace apenas dos meses a la peor crisis de su historia y estaba camino a la hiperinflación”, sostuvo.

El Presidente aseguró que sostendrá el plan económico porque prefiere “soportar un poco más esta situación débil de actividad (económica) pero evitar la hiperinflación”.

En ese sentido, afirmó que “la inflación core (núcleo) está por debajo del 10%”, aunque aseguró que el número de febrero “es una tragedia” y admitió que marzo “es un mes con una estacionalidad profundamente complicada”.

La apertura del cepo y el repunte de la economía para mejorar los salarios

Ante los índices absolutamente negativos de la actividad económica y los magros salarios de los argentinos, Milei sostuvo que “creemos que en cuanto abramos el cepo y empiece el rebote del nivel de actividad económica, el salario va a ganar”

Al respecto, agregó que “abrir el cepo está mucho más cerca que lejos. Las estimaciones del Fondo analizan que sería posible hacerlo a mitad de año. Es más, hay economistas que consideran que lo podríamos hacer ahora”, dijo el mandatario.

Ver: Suba de precios: el Gobierno anunció la apertura a la importación de alimentos

“El problema es que si nosotros abrimos, nadie me asegura que no haya una corrida. Por eso dije que para abrirlo ahora necesito conseguir 15000 millones de dólares. No estoy dispuesto a correr el riesgo, prefiero soportar un poco más esta situación débil de actividad pero evitar la hiperinflación. Estamos comprometidos a exterminar la inflación y lo estamos haciendo. Si uno mira los números de marzo, a pesar de un repunte, la inflación está en el orden del 7 u 8%”, sostuvo.

Además, coincidió con el ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al aumento de los alimentos, y ratificó que abrirán aún más las importaciones para ese sector. “Los formadores de precios pricearon bajo una hipótesis de un dólar de 2500 pesos. Y en vez de bajar los precios, empezaron con las promociones. Por eso los precios en Argentina se pusieron caros en dólares. Vamos a ir abriendo cada vez más para que ingrese la competencia”, afirmó.

“El precio de los alimentos está dominado fuertemente por lo que pasa con el dólar y ahora abrimos las importaciones, y van a bajar”, agregó Milei.

Ver: La Unión Industrial y la CGT repudiaron que se abran las importaciones para alimentos

El mandatario admitió que parte del “ajuste feroz” recayó sobre la gente, pero sostuvo que el 60% del “ajuste feroz” lo hizo “sobre la casta” y cuestionó a aquellos que dicen lo contrario. “No tengo la culpa de los economistas de pésima calidad que hacen mal las cuentas”, deslizó.

Más allá de reconocer que la situación “es difícil”, dijo que tiene mayor imagen positiva que cuando asumió el Gobierno, y que tras su discurso de apertura del períodos ordinario de sesiones en el Congreso, casi la mitad de los argentinos creen que la economía estará mejor. “La gente la está viendo”, señaló.