El presidente Javier Milei responsabilizó a "la verdadera herencia del modelo de la casta" por la pobreza en la Argentina, que alcanzó el 57,4% según un estudio publicado por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El mandatario se hizo eco de esta forma del informe dado a conocer el sábado y, alrededor de las 22 de anoche, en un posteo en la red social X, sostuvo: "La verdadera herencia del modelo de la casta: 6 de cada 10 argentinos son pobres.

La destrucción de los últimos cien años no tiene paragón en la historia de Occidente". "Los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante", advirtió Milei. El mensaje fue acompañado por un reposteo de un artículo periodístico titulado "La pobreza en la Argentina ascendió al 57,4% en enero del 2024" .

Finalmente, el Presidente cerró: "No vinimos a jugar al juego mediocre de la política. Vinimos a cambiar el país. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!". Sobre el mismo tema, el subsecretario de Prensa de Nación, Javier Lanari, cuestionó hoy al gobierno del expresidente Alberto Fernández: "Devaluaron más del 1300%. Generaron 1000% de inflación. Emitieron 20 puntos del producto (bruto interno). Nos endeudaron por u$s 111.000 millones. Y dejaron el (Banco) Central en rojo por u$s 10.000 millones".

Al finalizar su mensaje, el funcionario envió un mensaje irónico a la oposición:"¿De verdad ahora los conmueve el 57% de pobres?". El estudio publicado por el Observatorio Social de la UCA indicó que la pobreza alcanzó en enero al 57,4% de los argentinos (unas 27 millones de personas), mientras que la indigencia abarcó en el mismo mes al 15% de los argentinos (unas 7 millones de personas).

Ambas estadísticas representaron, según el documento, un crecimiento en comparación con las cifras de indigencia y pobreza relevadas por la UCA en diciembre de 2023, que se encontraban en 14% y 49%, respectivamente.