El presidente Javier Milei sorprendió este martes a la mañana a los periodistas acreditados en Casa Rosada, previo al inicio de la conferencia que habitualmente brinda el vocero Manuel Adorni y en su alocución volvió a defender a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en medio de la polémica por la distribución de alimentos y también aseguró que el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse "es historia".

El jefe de Estado afirmó que Pettovello "es la mejor ministra de la historia".

Al ser consultado sobre las irregularidades que hubo en el acopio y entrega de alimentos, el líder libertario manifestó: "Lo que no esté en orden... Vamos a ser implacables con la corrupción en todas las líneas". Y remarcó: "Ningún alimento llegó tarde".

Por otra parte, Milei también se refirió a la renuncia de Nicolás Posse a la Jefatura de Gabinete, indicando con una lapidaria frase que "Posse es historia".

Es la primera vez que el jefe de Estado se acerca a la sala de conferencias a responder preguntas, luego de múltiples pedidos por parte de los acreditados.

No obstante, no fue el único gesto "de cercanía" que tuvo durante la jornada. Luego de encabezar la reunión de Gabinete, salió al balcón de Casa Rosada junto a sus funcionarios a saludar a los transeúntes de Plaza de Mayo.

Respecto a la demora en el nombramiento del asesor Federico Sturzenegger, Milei respondió que se está "definiendo" cuál será su cargo. "Porque es como estamos definiendo la próxima reforma del Estado", argumentó.

Luego del saludo de Javier Milei, el portavoz presidencial Manuel Adorni se refirió a las sospechas de espionaje que pesan sobre Nicolás Posse. "Nosotros tenemos la obligación de denunciar un acto de corrupción y cualquier episodio que se aleje de la ley. Si efectivamente tuviéramos una sospecha, lo vamos a denunciar", sostuvo.

Además, Adorni explicó qué quiso decir Javier Milei al remarcar que el exjefe de Gabinete "ya es historia": "Cuando me vaya yo, al otro día, también voy a ser historia. Es un funcionario que hoy no pertenece al Poder Ejecutivo, por lo tanto es historia".

La conferencia del vocero

En su información a la prensa, Adorni destacó que el Banco Nación otorgó créditos en mayo por u$s 1.586 millones, cifra que representa un incremento del 53% respecto al mes anterior y del 630% en relación al mismo período del año pasado. “Es un récord absoluto y una gran noticia en pos de la reactivación de la economía que estamos empezando a ver”, remarcó.

“El Banco Nación otorgó créditos en mayo por u$s 1.586 millones, cifra que representa un incremento del 53% respecto al mes anterior y del 630% en relación al mismo período del año pasado. u$s 1.200 millones fueron destinados a financiar inversiones de capital de trabajo para pymes, y más de u$s 300 en préstamos personales para familias”.

“Se recibieron 16.200 solicitudes para créditos hipotecarios, programa que entró en vigencia el 20 de mayo y que proyecta entregar 40 mil créditos”.

Por otro lado, el portavoz sostuvo que se empieza a ver un crecimiento en las ventas: “Según los datos de algunas consultoras privadas, la venta en supermercados creció 8% respecto a abril, y los datos de la inflación son prometedores, dentro del problema que estamos atravesando”.

En otro orden de cosas, Adorni informó que se llevó adelante una nueva auditoría en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que había sido creado en 2022, era administrado por militantes del Movimiento Evita y destinaba el 85% de su presupuesto al pago de sueldos”.

“Había 950 empleados, de los cuales 151 eran delegados gremiales. En esta área se gastaron durante la gestión anterior 16.671 dólares para trasladar militantes al encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binaries de Bariloche. No encontramos relación entre ese encuentro con la agricultura familiar”. “También se detectó un gasto de 35.347 dólares para financiar viajes de militantes desde Tucumán a la gran feria popular de agricultura familiar campesina e indígena y de la pesca artesanal de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Además se detectó que se gastaron 115.588 dólares en infracciones de tránsito impagas, y 89.663 dólares para reparaciones y compra de autopartes que no se hicieron en tiempo y forma, mientras que el 90% de la flota está desguazada”.

“Los responsables de cada uno de estos gastos van a ser denunciados en la Justicia como corresponde. Dilapidar el dinero de los contribuyentes ya no es gratis”, señaló Adorni.

Deuda “Cero” con Buenos Aires y conferencias una vez a la semana

En otro tramo de su discurso, el portavoz sostuvo que “Con la provincia de Buenos Aires no hay deuda en cuanto a los flujos normales y habituales. Se le debe cero pesos. La coparticipación es de transferencia automática”.

A la vez, Adorni anunció que sus conferencias de prensa, que desde el inicio de la gestión libertario-macrista vienen siendo diarias, pasarán a ser "una vez por semana, los martes”, informó.