El conflicto social y las protestas se van ampliando en Misiones: a las manifestaciones que comenzaron los policías y maestros se sumaron distintos sectores, como los vinculados a la salud provincial, productores yerbateros y guardaparques, entre otros.

Mónica Gurina, de la CTA de Misiones contó que este martes desde muy temprano comenzó una concentración y corte de ruta de la ruta nacional 12 por parte de los docentes, mientras más maestros que llegaron del interior provincial se unen a los reclamos.

En tanto, frente al Ministerio de Salud comienza la concentración de los trabajadores judiciales que vienen de toda la geografía misionera también. “Están los guardaparques, la fuerza policial cada vez se condensa más, y hoy también estarían llegando a la capital los productores que vienen a plantear su reclamo frente a esta grave situación que atraviesan con los precios de la producción”, contó la delegada a Radio Universidad.

Según explicó, este conflicto generalizado se debe a que “los trabajadores los tres últimos meses del año pasado no tuvimos aumento y la inflación de diciembre, nomás fue del 25%. Ahora el ministro de Gobierno dice que armó el comité de crisis, porque no puede ser que en Misiones nos dieron dos aumentos, este es el tercero que acompaña el avance de la inflación, pero se olvida de lo que perdimos en los últimos meses del año. Ahí no los cuenta como si nosotros hubiésemos trabajado en otro país, en otra provincia y ellos no tuvieran responsabilidad”, relató Gurina.

Y agregó: “acá se llega a esa instancia producto de que estamos como casi 100 puntos abajo de la inflación y ellos solamente miran de enero para adelante. Esa es la situación de todos los estatales. En el caso de los productores, por supuesto el tema del INE (Instituto Nacional de la Yerba Mate); el tema de los precios, el ingreso de la yerba que se importa”.

Por otro lado, la delegada dijo que los tarifazos en las boletas de los servicios los desbordó. “El tema de la energía eléctrica es uno de los temas importantísimos en la provincia. Nos habían dicho hace muchísimos años que se hacía Yaciretá para que los misioneros tuviéramos -después del desarraigo y la pérdida de territorios- tuviéramos la luz más barata: tenemos la más cara del país, mientras en Buenos Aires se paga cada dos meses acá se paga por mes y cada uno está pagando 70, 100, 150 (mil pesos), un hogar que tiene cuatro focos, un televisor y un lavarropa y un aire acondicionado. Una locura es”.

Respecto del rumbo de los reclamos, Gurina advirtió que “la situación va a llegar a ser complicada en la medida de que pongan en marcha el comité de crisis (…), porque los misioneros no estamos dispuestos a resignar la vida de nuestra familia por la fuerza federales que se les ocurrió traer a la provincia. Claro que se va a complicar y ahí pueden aparecer muchos problemas, porque acá se va a resistir. Los docentes vamos a resistir, la policía va a resistir, la gente de salud va a resistir, y esto es lo que el gobernador (Hugo) Passalacqua no quiere entender, y se quiere lavar la mano como si nosotros fuéramos los grandes desestabilizadores. Y la verdad que somos laburantes, somos trabajadores estatales, maestras, enfermeras.. Hay que estar cada uno en su lugar y no en la calle pasando frío, calor y necesidades, pero tampoco vamos a permitir que nuestras familias sigan pasando hambre”, subrayó Gurina.

El comité de crisis encabezado por Patricia Bullrich



Ante la gravísima situación inédita que se registra en Misiones, el gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que iba a mandar más gendarmes para controlar el conflicto, ante el levantamiento policial.

“El fin de semana se preparó todo como para que hubiera una guerra campal literalmente. No prosperó porque también nos metimos los docentes a empujar a los que estaban de la fuerza de seguridad y las mujeres pusimos el cuerpo ahí y los fuimos corriendo. Ahora en el momento en que pongan el marcha ese comité de crisis, se va a agravar la situación y eso le dijimos al ministro (de Gobierno, Marcelo Gabriel) Pérez pero no la ve, no la entiende y por eso seguimos hoy en la calle”, sostuvo la delegada.

“Hoy hay corte de ruta, hay organización en toda la provincia: en Aristotóbulo del Valle, en El Dorado, en Iguazú, en la aduana, acá en el puente de Garupá. En Posada las calles se van a bloquear. Esto continúa porque ayer apareció un acuerdo que no le sirve a nadie”, concluyó la mujer.

