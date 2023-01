MUBI es el servicio global de streaming con curaduría. Entre la programación destacada, este 2023 inicia con la incorporación de nuevos filmes para el ciclo Primeras Películas Primero, un segmento para descubrir las siguientes óperas primas:

“Stereo” de David Cronenberg, “Short Sharp Shock” de Fatih Akin, “Identification Marks: None” de Jerzy Skolimowski, “Kinetta” de Yorgos Lanthimos, “Sweetie” de Jane Campion, “The elemente of crime” de Lars von Trier y “Reservoir Dogs” de Quentin Tarantino.

Por otro lado, también se presentarán focos: uno en Yorgos Lanthimos con Kinetta y Alps, y otro con The Discreet Charm of the Bourgeoisie y That Obscure Object of Desire de Luis Buñuel.

Además, se añadirá “Tommaso” de Abel Ferrara con la interpretación de Willem Dafoe y se sumarán a la plataforma “The kids are all right” de Lisa Cholodenko y “Martin Eden” de Pietro Marcello.

Estrenos

Este mes, MUBI estrena la aclamada “Aftersun”. Debut de Charlotte Wells, esta película es un relato nostálgico donde el recuerdo y la reminiscencia toman un lugar protagonista, años más tarde. También presenta el debut de Kit Zauhar, “Actual People”, un filme “coming of age” desde una perspectiva asiático-estadounidense. ​

Por otro lado, encontrarán disponibles The last stage de Wanda Jakubowska, una película sobre el heroísmo y la resistencia de las mujeres en los campos de concentración, y Becoming Male in the middle ages de Pedro Neves Marques, un cortometraje de ciencia ficción que cuestiona ciertos aspectos familiares del autor.

Exclusivos MUBI

Al igual que todos los meses, MUBI presenta contenido únicamente disponible para sus miembros suscriptores. Este enero presenta The element of crime y Epidemic de Lars Von Trier.