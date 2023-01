“Feliz, disfrutando de todo lo que estoy viviendo”, dijo el Campeón Nacional de Malambo cuando se le consultó cómo está viviendo esta edición, la 55° del Festival que se realiza en Laborde, en el sudeste cordobés, y convoca a todos los aspirantes del país a alzarse con el título máximo en la categoría.

Pero la historia de Sergio “Colo” Zalazar, un sanjuanino de 32 años, es realmente para destacar, ya que su sueño de convertirse en campeón comenzó desde muy pequeño, cuando era un niño. En su infancia empezó a prepararse para competir en Laborde, y con ocho años lo hizo en la categoría Infantil, llevándose el primer premio.

“A esa edad conocí el festival de Laborde, vine en categoría Infantil representando a San Juan, pudiendo ganar, y siempre lo cuento como anécdota: cuando me nombraron para recibir el premio todos los ganadores de cada rubro se quedaban en el escenario, entonces ahí pude ver de muy cerquita la consagración de un Campeón Nacional de Malambo, estamos hablando del año 99, que fue Pablo Lemos de Corrientes. Poder ver de tan cerquita esa consagración fue muy impactante para mí y creo que desde ese día quise llegar a lograr lo mismo”, contó Zalazar a cba24n.com.ar

“Pasaron muchos años, obviamente todo una vida dedicada a la danza, al malambo, a otras disciplinas”, contó con su voz pausada y con una amplia sonrisa al evocar esos momentos.

“He venido en otras categorías: categoría Juvenil, en 2007, también pudiendo lograr el primer premio. Después en el 2009, en la categoría Juvenil Especial, quedando en tercer lugar y ya específicamente en el rubro de aspirante de Malambo Mayor vine por primera vez en el año 2017, 2018, 2019 y recién en el 2020 pude entrar en la final, logrando el subcampeonato. En 2021 no se hizo (por la pandemia) y ahora en este 2022 se dio ese logro”, detalló el “Colo”.

Fueron cinco años de presentaciones en el rubro más destacado del Festival, años de sacrificios, de preparación física, psicológica y emocional, porque la consagración le fue esquiva durante mucho tiempo. Pero nada de eso lo desalentó: por el contrario, dijo que le dio experiencia y fuerza para seguir trabajando en la búsqueda de alcanzar su sueño.

“Fue un sueño desde muy chico y uno quería llegar a lograrlo. Qué venía después, no tenía idea y la verdad que ha sido un año hermoso”, señaló en relación al pasado, tras su consagración.

Cuál fue la clave que lo llevó a ser Campeón

Además de la preparación multidisciplinaria, Zalazar destacó que es imprescindible “rodearse de un equipo de trabajo. Solo no se pueden lograr las cosas, con ‘profes’ y si hablamos ya de categoría mayor por ahí requiere un abanico más de ítems a tener en cuenta en la preparación, como lo es la parte física, la parte nutricionista”, entre otras, según relató.

“Estuve trabajando también con una psicóloga durante la preparación para el campeonato”, contó el Campeón, en una época donde afortunadamente los hombres se animan a hacerlo público, deconstruyendo los prejuicios que el machismo les impuso.

Y siguió enumerando: “Hay que tener en cuenta también la parte musical, la parte de vestuario. Son muchas las cosas que hay que tener en cuenta y en las que hay que pensar para poder tener una rutina en un nivel de competencia como el de Laborde”, subrayó el sanjuanino.

“La llamita que mantiene vivo el sueño”

Cuando le consultamos cuál es la fuerza que lo impulsó a seguir a pesar de años de competencia sin lograr el premio mayor, teniendo en cuenta que muchos otros han abandonado esa carrera, el “Colo” señaló: “Yo creo que lo principal es el amor y la pasión por lo que uno hace. La pasión la puedo definir como hacer cosas que por otras no lo haría".

"Yo cuando venía a competir a Laborde estos años que vine como aspirante, hasta he pasado Año Nuevo solo (..) y son cosas que uno diría ‘por qué hago esto’, y sin embargo ni las pienso porque es tanto el deseo, el amor y la pasión por lo que hacemos, por este sueño, que nos lleva a hacer esas cosas”, indicó Zalazar.

Y agregó: “Teniendo ese amor y esa pasión creo que es la llamita que mantiene vivo el sueño y van a hacer todo el esfuerzo que sea necesario y van a pasar muchas circunstancias (…) y con ese amor y esa pasión van a poder superar todas esas barreras que se presentan en el camino para poder llegar a ese sueño”, sostuvo ante este medio.

Zalazar remarcó nuevamente el sacrificio de años y la lucha por perseguir su anhelado sueño: “Ahora por ahí me ven con la copa, campeón pero detrás de eso hubieron cuatro años más que estuve presentándome, que estuve participando, que no me tocaba pasar una final y sin embargo nunca lo tomé como que había perdido, sino que al contrario. Ganaba en experiencia ganaba en aprendizaje y volvía a mi provincia con más ganas de trabajar, para mejorar para el año siguiente”, contó el sanjuanino.

“Uno durante la preparación va superando distintas dificultades que, como a todos, se nos presentan en la vida y eso lo hacen a uno más fuerte, y lo van fogueando, lo van preparando para este momento. Así que creo que todo lo que he vivido era necesario para poder llegar maduro al 2022 así que no cambiaría nada”, señaló sobre los años de trabajo y esfuerzo.

En esa misma línea, el “Colo” dio un mensaje motivador a quienes la vienen peleando y no logran concretar aún lo que sueñan: “Creo que de eso se trata, de no bajar los brazos, de seguir trabajando, de seguir luchando que en algún momento se va a dar. Si hacemos todo lo correcto para que se de en algún momento se da. Y si no se da, uno se queda por lo menos con la tranquilidad que hizo todo lo posible y entregó todo para poder lograrlo y eso no se lo quita nadie”, aseguró el campeón, agregando que “todo lo que se vive en ese camino creo que es lo más importante que nos deja, más allá de haber logrado el título”.

Al respecto, contó lo que vivió durante el 2022 luego de su consagración y cuánto lo ha disfrutado: “He podido recorrer muchas provincias, conocer muchos lugares, mucha gente, recibir mucho cariño, mucho afecto en cada lugar que visitaba (..). Y la verdad que ha sido muy lindo y lo he disfrutado mucho y lo sigo disfrutando mucho”, señaló Zalazar.

Por último, el Campeón Nacional de Malambo -que el próximo sábado conocerá a su sucesor- compartió la enorme emoción que lo viene embargando en la presente edición del festival labordense. “Es muy fuerte todo lo que se vive y trato de disfrutarlo, porque se está cerrando una etapa", concluyó.

