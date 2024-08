El presidente, Javier Milei, viajará México para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro de movimientos de derecha del mundo que cuenta con abundante financiamiento.

Este será el viaje al exterior número 14 del presidente, que independientemente de las agendas que concreta, siempre viaja con fondos públicos. El caso más sonado, fue probablemente el viaje a España en que, igual que en este nuevo viaje, la única agenda “oficial” como mandatario argentino fue una reunión con empresarios españoles de la que no se conocieron detalles.

La presencia del mandatario está prevista para el 24 de agosto, y fue confirmada por el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo además que el día previo el jefe de Estado mantendrá un encuentro con empresarios en ese país.

Vale recordar que el líder libertario ya había asistido en julio a otra edición del congreso en Brasil, donde se reunió con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. En febrero, viajó al evento en Estados Unidos y en esa oportunidad tuvo un muy breve cruce con Donald Trump.

Convertido en estrella mundial de la ultra derecha, el texto oficial del encuentro anticipó que su discurso será uno de “los momentos culminantes del evento, atrayendo la atención de líderes conservadores y defensores de la libertad en toda la región”.

“Su mensaje está destinado a resonar entre los líderes y ciudadanos que buscan un futuro basado en principios sólidos de libertad”, completan los organizadores.

El argentino no tendrá ningún encuentro bilateral con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El mandatario local se anticipó hoy en conferencia de prensa: "No, no (me voy a reunir con él), pero no hay ningún problema, él puede venir. Cuando ha pasado a Estados Unidos solicita permiso para el uso del espacio aéreo, nunca se le ha negado a nadie", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

AMLO aclaró además: “En nuestro país hay libertades y pueden venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo. Este es un país libre y no hay censura, ni persecución. Hay libertades plenas, no hay ningún problema”.

Cuando el presidente mexicano descartó la posibilidad de reunirse con el libertario, explicó: "No, porque no coincido con su manera de pensar y su forma de ser. Sin embargo, él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México. Nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso”.