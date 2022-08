Luego de que el miércoles el fiscal de Instrucción de Huinca Renancó, Marcelo Saragusti, realizara cuatro imputaciones en la causa por el impedimento de contacto de Pablo Musse con su hija Solange, en agosto del 2020, el padre de la joven fallecida dijo que esto "nos causa un poquito de alivio para solicitar la elevación a juicio".

No obstante, en diálogo con Radio Universidad, el hombre sostuvo que "No significa que esto vaya a juicio", pero destacó la tarea del fiscal y del abogado Carlos Nayi, quien lo representa en Córdoba.

Ver: Causa Solange: imputaron a dos médicos, una trabajadora social y un sargento

"Esperemos que esto no se duerma y que siga rápido no hay más nada que dar, no hay mas vueltas", señaló Musse, agregando que la responsabilidad de lo ocurrido arranca por el gobernador Juan Schiaretti, y sigue hacia abajo.

"Nosotros seguimos queriendo justicia para más arriba. Sabemos que estos cuatro imputados no fueron los responsables de haber tomado tremenda decisión, sino que hay gente del poder de arriba. Ya lo hablamos con el doctor Nayi, para ir desde el gobernador para abajo, por todos", sostuvo el padre de Solange.

Además, argumentó: "Nadie se cree que hubo un sargento de la policía, un médico y una trabajadora social tomaron esa decisión de decir, no van a pasar porque tienen Covid, violando el mismo protocolo que ellos tenían".

"Inhumano fue lo que hicieron ese 16 de agosto del 2020, y de las 9 de la mañana hasta las 13 horas que a mí me sacaron de Córdoba junto con mi cuñada, y ellos hablando por teléfono permanentemente, no creo que haya sido una decisión solamente del doctor (Eduardo) Andrada ( director del hospital), el sargento de la policía (Darío Mansilla) y una trabajadora social (Analía Morales)", indicó Musse.

El padre de la joven fallecida apuntó a Claudio Vigneta, por entonces responsable del COE, quien hizo declaraciones a la prensa diciendo que "ellos tomaron la decisión de hacernos regresar a Neuquén". El hombre dijo que el funcionario fue "El que más resaltó y dijo que si en el supuesto caso me dejaban ingresar iba a contagiar a toda Alta Gracia", sostuvo Musse.

"Si ellos tomaron la decisión es porque hubo una comunicación de la gente Huinca Renancó para arriba, y Claudio Vigneta era el segundo jefe del COE en ese momento", remarcó el papá de Solange.

Al ser consultado sobre cuándo se podría elevar la causa a juicio, Musse sostuvo que no tiene un tiempo estimado. "La solicitud ya se hizo ayer, pero de ahí para adelante hay que ver si el juez acepta, que es lo principal, y ver cuándo va a ser la fecha".



Escuchá la nota completa:

En otro tramo de la entrevista, Musse recordó que la causa pasó por diversos juzgados, y finalmente la Corte Suprema ordenó que fuera la justicia de Córdoba la que investigue, a pesar de que él considera que debió ser un caso federal ya que hubo cuatro provincias involucradas.

Ver: La Corte ordenó que la Justicia de Córdoba investigue a los imputados en el caso Solange

La responsabilidad de Alberto Fernández:

El padre de Solange consideró que "el presidente de la Nación quedó afuera de la investigación judicial", ya que fue quien decretó la imposibilidad del tránsito entre provincias en plena pandemia, "mientras estaba de fiesta en ese momento", dijo Musse, refiriéndose al polémico festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en plena cuarentena.

"Cuesta ir contra un presidente, cuesta ir contra un gobernador, pero nosotros vamos a ir por todo, tanto en Buenos Aires que tenemos la causa de ser querellantes en el Olivos Gate. Ahora Casación tomará la determinación si nos acepta como querellantes y amigos de la justicia (...) La semana que viene comenzamos la causa contra la provincia de La Pampa por el traslado que hizo la policía de esa provincia", indicó Musse.

Por último, el papá de la joven fallecida citó a su hija: "Y como dijo Solange 'Hasta el último suspiro tengo mis derechos', y hoy es 'Hasta el último suspiro justicia por Sol'", concluyó

Mirá también la nota de Canal 10: