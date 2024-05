En medio de la discusión de la Ley Bases en el Senado de la Nación que sigue sin obtener dictamen y a sólo nueve días del 25 de mayo, desde el Gobierno no se confirma de manera rotunda si habrá o no “pacto de mayo” entre la administracipón de Javier Milei y los gobernadores del país.

Casi descartada la aprobación de Ley Bases antes del 25 de mayo, este miércoles empezó a circular que el oficialismo estudia la posibilidad de hacer un acto sin gobernadores, solo con el presidente Javier Milei y “la ciudadanía”, según informan diferentes medios nacionales citando fuentes gubernamentales.

La demora en conseguir dictamen en el Senado para la Ley de Bases, habría generado el cambio de planes en el Gobierno nacional, pese a que fue el propio Javier Milei quien propuso la fecha y el tenor del “pacto”.

Si la información que circula por estas horas finalmente se confirma, el nuevo formato para la actividad del 25 de mayo en Córdoba dejaría afuera a "la casta política" y sólo se realizaría un acto político al estilo de la asunción del líder de La Libertad Avanza.

En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso del 1 de marzo pasado, el presidente Javier Milei convocó a todos los gobernadores a participar el 25 de mayo en la capital cordobesa de la firma de un pacto de 10 puntos; entre otros, una reforma tributaria, déficit cero, inviolabilidad de la propiedad privada y una reforma laboral "moderna".

Horas después, el propio Presidente supeditó la realización del pacto a la aprobación de la "Ley Bases" y a cambio prometía financiamiento a las provincias que adhirieran.

Sin embargo, hasta ahora el oficialismo no consigue en el Senado un dictamen a favor de la normativa y todo indica que lo más probable es que se hagan algunas modificaciones que implicarían el regreso del proyecto a Diputados.

En este contexto, y pese a las informaciones ambiguas que brinda el vocero presidencial, Manuel Adorni, todo parece indicar que Milei no podrá exponer la aprobación de su primera ley antes del 25 de mayo y cambiaría los planes respecto al pacto.

"Si no es mayo, será en junio o en julio. No hay problema. Las reformas estructurales son para el largo plazo. Tarde o temprano las reformas las vamos a hacer", indicó el Presidente este martes tras inaugurar el busto del ex mandatario Carlos Menem en casa de gobierno.

Desde el oficialismo se dejó circular la versión de un nuevo formato, quizás como un modo de presionar a la oposición "dialoguista" para que apruebe el proyecto de ley tal cual llegó de Diputados. El acto sería sin gobernadores, solo el presidente Milei y sus seguidores.