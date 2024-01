Dirigentes y referentes de gremios y sindicatos expresaron este jueves cuestionamientos a la confirmación del vocero presidencial, Manuel Adorni, del descuento económico a los trabajadores estatales que adhieran al paro del 24 de enero, convocado por la CGT.

"Intentan generar miedo", afirmó Daniel Catalano, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal (ATE-Capital). Siguiendo a este mismo dirigente, el Gobierno nacional intenta instalar un clima de "miedo y desmovilización".

"El paro general es legítimo y es defensivo, porque responde a un DNU y a una ley ómnibus que atenta directamente contra toda la sociedad argentina y, en particular, los trabajadores de la Administración Pública. Estas declaraciones de que se van a descontar los días de paro son extorsivas, intentan generar desmovilización y miedo, pero lo único que va a lograr es que el paro sea más contundente, más fuerte y la movilización tenga mucho más cuerpo", dijo Catalano en declaraciones a la agencia de noticias Télam. Se espera una convocatoria masiva en la ciudad de Buenos Aires, al igual que en otros puntos del país, como la ciudad de Córdoba.

Adorni confirmó este jueves en su habitual conferencia matutina que el Gobierno descontará de sus haberes el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles al paro convocado por la CGT porque "el salario es una contraprestación" y aseveró que "el que no trabaja, no cobra".

"Lejos de estimular que la gente se quede trabajando, va a generar todo lo contrario", fue la interpretación de Catalano. Resta menos de una semana para la marcha general, en la que efectivamente se medirá la fuerza en la calle, un panorama que el Gobierno sigue con atención. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo que el “protocolo anti piquetes” será implementado el próximo miércoles.

Otro de los sindicalistas que se hizo eco de las declaraciones del vocero presidencial fue el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar: "La adhesión va a ser total" por parte de los trabajadores estatales”, dijo.

"¿Qué van a hacer con la que van a descontar? Porque va a ser mucha, la adhesión va a ser total. ¿Se la van a entregar al FMI, a depositar en la cuenta de Techint o le van a pagar al Hotel Libertador?", posteó Aguiar en su cuenta de X.

"Nadie para porque quiere. Hay dos tipos de huelga: las que se realizan para conquistar derechos, y las que se hacen para resistir cuando los trabajadores están siendo agredidos, atacados y todos sus derechos vulnerados. ¿Cuál de las dos crees que vamos a llevar adelante?", fue otra lectura de escenario por parte del dirigente de ATE nacional.

En este marco, el secretario general adjunto de UTE-CTERA Capital y de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo López, también se manifestó en contra de la actitud del Gobierno. López afirmó que no se puede detener "con amenazas" la voluntad de defensa de los derechos de los trabajadores, ante la ratificación del Gobierno de descontar el día de paro.