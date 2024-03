Este miércoles los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) realizan un paro nacional y manifestaciones en distintas ciudades del país, en contra del brutal ajuste presupuestario que realizó la gestión de Javier Milei.

El ahogo de los fondos va en contra de la ciencia y, además, hay amenazas de nuevos despidos en el organismo. La medida fue convocada por ATE Conicet y tiene carácter nacional.

El reclamo en Córdoba

En la ciudad Capital realizarán una "carteleada" en la intersección de avenida General Paz y calle Duarte Quirós a partir de las 11.

"El Conicet enfrenta un brutal proceso de ajuste que amenaza con despidos del personal administrativo, recortes en becas, promociones e ingresos. Sumado a esto, la actual política de ajuste, ha llevado a una pérdida del 20% del poder adquisitivo", indicaron desde ATE Córdoba a través de un comunicado.

Además, reclamaron la renovación de todos los contratos y la reincorporación de los despedidos, el presupuesto adecuado para becas, ingresos, promociones, horas extras, funcionamiento de los institutos y una recomposición salarial urgente.

En Buenos Aires, en tanto, la movilización se realizará frente de la Jefatura de Gabinete, que "es la dependencia que impulsa el recorte presupuestario y los despidos", según señalaron desde el prestigioso organismo nacional.

El historiador, docente e investigador adjunto de Conicet, Gonzalo Sanz Cerbino, quien además es delegado por la Ciudad de Buenos Aires de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sostuvo que el ajuste en el organismo es producto de una triple ofensiva: "En primer lugar, por la vía del presupuesto, congelado a niveles de 2023, que no alcanza a sostener las becas donde ya tuvimos recortes. Se están frenando incluso los ingresos a carrera y no hay presupuesto para el funcionamiento de los institutos. En segundo lugar, por la vía salarial, ya que nuestras remuneraciones han perdido en tres meses más del 20% de su poder adquisitivo y no hay en el horizonte reuniones paritarias que permitan al menos limitar la licuación de nuestros salarios", explica el investigador.

Por último, en tercer lugar, Sanz Cerbino hizo referencia a los despidos: enero pasado en el Conicet se produjo el despido de 50 administrativos con contratos precarios. El resto fueron renovados por tres meses y vencen a fin de marzo, por lo que se temen más cesantías.

"Podemos enfrentar nuevos despidos que nos pondrían frente a una situación de colapso del organismo por lo reducida que es la planta administrativa en relación a la complejidad del Conicet", sumó el investigador, en declaraciones a La Nueva Mañana.

El plan de lucha continuará el miércoles 27 de marzo, pocos días antes de que se venzan los contratos precarios y habrá asambleas y movilizaciones en todo el país.