La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cerró su campaña en Lomas de Zamora, en el último día antes de la veda electoral. Acompañada en el escenario por su candidato a vicepresidente Luis Petri, la fórmula bonaerense Néstor Grindetti y Miguel Fernández, y Mauricio Macri, se mostró optimista.

"Estamos en el último acto de la penúltima estación, es la penúltima estación, porque la última es el 21 de noviembre, ganando el Balotaje y la Presidencia. O en primera vuelta” exclamó.

Durante su discurso, Bullrich resaltó varios de los puntos clave de su campaña, como su deseo de "poner fin al kirchnerismo de una vez por todas". Además, afirmó: “A partir del 10 de diciembre, el que roba va a preso. Se les acaba la joda, 20 años demasiado.”

También aprovechó para criticar a Martín Insaurralde, el ex intendente de Lomas de Zamora, debido a las revelaciones de su viaje en yate. "Esa plata es lo que cada uno de ustedes, ciudadanos de todo el país, no tiene", subrayó.

En relación a este tema, señaló que no cree que Axel Kicillof no haya estado al tanto de los negocios de Insaurralde, y arremetió contra la gestión de la provincia: “Kicillof ha sido, no sólo el cómplice, ha sido el que ha dejado la deuda más importante que hemos tenido los argentinos en el último tiempo".

Enfatizó que en la actualidad, Juntos Por el Cambio cuenta con "más poder" que el kirchnerismo, y señaló que "la mafia tiene miedo", refiriéndose al oficialismo.

Bullrich también abordó temas como la educación y se posicionó en contra de las ideas del candidato de La Libertad Avanza. "En Argentina, no queremos vouchers educativos, queremos una educación pública en la primaria, secundaria y universidad", expresó, continuando: "No queremos cualquier educación, no queremos la educación de Baradel".

Finalizó su discurso afirmando: “Argentina, les quiero dar la tranquilidad a todos los ciudadanos que sabemos cómo salir de esta situación, que del lugar donde dejen el país, sabemos cómo sacarlo adelante, sabemos cómo ordenarlo y cómo devolverle felicidad a los argentinos”.