La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este jueves un video en la red social Tik Tok en el que dejó líneas sobre el conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno, luego de que se conociera una actualización de partidas exclusivamente para la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Fernández recibió a la flamante conducción de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) en la sede del Instituto Patria. La exmandataria expresó “tener miedo” de que el entendimiento entre la UBA y el Gobierno nacional “signifique cambios de votos en el Congreso, en la Ley Bases, que es una ley nefasta”. Esa interpretación fue una de las primeras que comenzó a circular cuando se conoció el comunicado del Consejo Superior de la UBA.

“La verdad que me parece una suerte de estafa a toda la gente. La movilización fue impresionante. ¿Cómo pueden dejar afuera a 60 universidades?”, dijo Fernández en referencia a la multitudinaria Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril y el nuevo escenario abierto tras la aprobación de partidas desde Capital Humano para la casa de altos estudios de Capital Federal.

Según interpretó la extitular del Senado, este tipo de acuerdos “destruyen a la política mucho más porque, en definitiva, hay algunos que arreglan y hacen la ‘agrupación por la mía’ mientras que el resto queda completamente colgado”.

Fernández se hizo eco de las críticas que referentes políticos y sociales realizaron sobre el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, mano derecha del senador Martín Lousteau. La idea de que la actualización presupuestaria para la UBA fue acordada para garantizar votos al proyecto de ley Bases en el Senado fue una de las especulaciones de la jornada.

En horas del mediodía, el vocero presidencial Manuel Adorni celebró la decisión de la UBA de suspender la emergencia presupuestaria.

Además, Adorni desmintió que haya una “preferencia” con respecto a las universidades del interior de la Argentina. El conflicto entre las universidades y Gobierno se abrió, desde este miércoles, a un nuevo escenario de negociación.

“Nosotros conversamos con cada una de las universidades del país para ajustar los presupuestos y las necesidades a lo que a cada uno le pasa”, dijo el vocero. Los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) adelantaron que exigirán la misma actualización presupuestaria para el resto de las 60 universidades.

Por su parte, Yacobitti negó cualquier vinculación entre el acuerdo de la UBA y Gobierno con la suerte que pueda tener el proyecto de ley Bases que se discute en comisiones del Senado.

El vicerrector de la UBA expresó que no se deben "mezclar los temas". "Estoy convencido de que el partido no va a aprobar una ley que tenga cuestiones estratégicas que veamos que no van en nuestro sentido. Ahora, no lo ligo en absoluto con lo universitario, una cosa no tiene que ver con la otra”.

Finalmente, la expresidenta no pudo eludir la referencia a un “logro” que el presidente Javier Milei celebra con frecuencia: el superávit fiscal.

“El superávit trucho que tiene lo mantiene no dándole a las instituciones la plata que les tiene que dar, que les corresponde por presupuesto o funcionalidad. Por eso arreglaron la vidriera y dejaron atrás a todos. La ñata contra el vidrio. La verdad que está muy mal. Habla muy mal”, dijo Fernández en el video publicado en Tik Tok.