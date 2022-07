El freestylers local, Paulo Londra regresa con todo en sus nuevas canciones.

En los últimos días estrenó un tema más y ya tiene fecha para dos canciones. Entre ellas hay colaboración con Ed Sheeran.

El último hit es "Cansado" realizado en conjunto a Joaqo del colectivo rapero Leones Con Flow. En sus redes sociales publicó: "Qué decirles estoy emocionado... es que no caigo de que volví a la música y poder hacer lo que amo...". Londra es un fenómeno de la música urbana que retomó su carrera musical luego de estar dos años sin poder publicar canciones por una disputa con sus antiguos productores.

El pasado lunes estrenó "Toc Toc", en colaboración con Timbaland. Este jueves lanzó "Cansado". El 4 de agosto estrenará "Julieta" y el 11 de agosto lanzará "Una Noche de Novela" en conjunto con Ed Sheeran.

Este último tema será una esperada colaboración internacional que se repite. En la cima de su carrera, Sheeran grabó con Londra "Nothing on You", en medio de un disco de colaboraciones que lo unió con otros gigantes como Camila Cabello, Justin Bieber y Bruno Mars.

Sheeran fue uno de los artistas que lamentó, que el cordobés no haya podido hacer música mientras duró el juicio, con su ex empresa representante Big Ligas. “Sus fans estuvieron esperando este momento y va a tener mucho apoyo en su regreso”, dijo el inglés sobre esta vuelta.

“Dile al DJ que prenda las luces que ahora tengo que decirte algo con neonsito”, anticipó Paulo con un posteo con luces de neón para dar la buena nueva.

Mirá el videoclip de "Cansado":

(Fuente Diario 26)