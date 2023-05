El acto de este jueves en Plaza de Mayo encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, además del homenaje a Néstor generó una gran expectativa previa ante la posibilidad de que la vicepresidenta realizara algún anuncio vinculado con las candidaturas del oficialismo para las elecciones de este año.

Con el anuncio del presidente Alberto Fernández de no ir por su reelección y la autoexclusión de la propia Cristina Fernández, las miradas políticas se posaron sobre los dirigentes que acompañaron a la líder del Frente de Todos (FdT) en el acto de este jueves.

En ese sentido, Fernández no hizo ninguna alusión concreta a cerca de quién podría ser el o la candidata a la presidencia del oficialismo y tampoco respondió a los cánticos de los militantes que en varias oportunidades le pidieron a ella misma que se postule para un tercer mandato , pese a que Fernández ya anticipó que “no será candidata a nada este año”.

En medio de especulaciones y mientras crecen las expectativas en el oficialismo de cara al cierre de listas para las elecciones 2023, no pasaron desapercibidas las presencias y las ubicaciones en el escenario del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y el ministro de Economía, Sergio Massa, ambos ubicados en primera línea en el escenario, muy cerca de Cristina Fernández.

También muy cerca de ella, estuvieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y su hijo, el diputado Máximo Kirchner.

Tanto Massa como De Pedro son dos de los nombres que suenan dentro de la “rosca política” del oficialismo, como posibles precandidatos a Presidente.

Una de las imágenes más elocuentes “en clave electoral”, durante la transmisión antes del discurso y durante el himno nacional, fue un plano de cámara mostrando a Cristina Fernández con De Pedro y Massa de fondo.

También estuvieron muy cerca de la vicepresidenta el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela y el dirigente social y ya lanzado precandidato, Juan Grabois.

Quienes más participaron del acto

También en primera plana, muy cerca de Cristina se ubicaron Alicia Kirchner, cuñada de la vicepresidenta y gobernadora de Santa Cruz, sus nietos y la madre de ellos: Rocío García, actual diputada provincial santacruceña.

Tampoco faltaron a la cita Estela de Carlotto y Taty Almeida junto a otras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

En torno a la exmandataria también estuvieron los diputados Hugo Yasky y Cecilia Moureau, el ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus, el senador Oscar Parrilli, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés Larroque, el secretario Legal y Técnico de la Nación Carlos Zannini y el ex gobernador bonaerense y canciller Felipe Solá, entre otros.

Pese a que Alberto Fernández no estuvo presente, sí hubo funcionarios del Gobierno como Gustavo Katopodis (Obras Públicas), Santiago Maggiotti (Hábitat), Diego Giuliano (Transporte), Fernanda Raverta (ANSES) y Lucía Corpacci (senadora nacional, ex gobernadora de Catamarca).

También estuvieron el referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, y la legisladora porteña Victoria Montenegro.

Se destacó también la presencia de intendentes y dirigentes bonaerenses: Martín Insaurralde (jefe de Gabinete), Nicolás Kreplak (ministro de Salud), Sergio Berni (Seguridad), Daniela Vilar (Medio Ambiente), Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes), Pablo Zurro (Pehuajó), Fernando Espinoza (La Matanza), Federico Otermín (presidente de la Cámara de Diputados), Gustavo Menéndez (ex jefe comunal de Merlo), Francisco Durañona (ex intendente de San Antonio de Areco) y Julián Domínguez (ex candidato a gobernador).