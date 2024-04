Los detalles respecto a lo que significaron las moratorias previsionales para el sistema argentino tienen muchas lecturas.

No es novedad que en La Libertad Avanza se priorice, en tal sentido, lo nocivo que resulta a las arcas públicas abonarle una jubilación a quien no aportó o no logró hacerlo en los 30 años que la Ley demanda, durante su vida laboral activa.

Obviamente, a sabiendas de que lo correspondiente se abona en la medida que percibe los haberes.

En ese camino se encaminó la Ley de Bases que la Cámara de Diputados aprobó en la mañana de este martes.

Desde la Unión Cívica Radical se avala que, a partir de ahora, el Estado debe de brindar esta posibilidad a las personas que, en edad de jubilarse, se puedan acoger a este régimen.

Fue la presidenta de la comisión de Previsión Social en diputados, Gabriela Brower de Koning, quien sentenció que “el radicalismo nunca estuvo a favor” de las moratorias, porque “no son buenas soluciones”.

Con la eterna sesión en la Cámara como contexto, la dirigente cordobesa adujo que “sí hay que garantizarle un ingreso” a quienes quedaron en esa situación: “El Gobierno lo quiso de esta forma ahora”.

Evitó remarcar, en estos términos, que según estudios el 90% de las mujeres que cobran la jubilación mínima lo hacen en estos términos.

Y más allá de valorar el esquema de “Proporcionalidad” que implementa la flamante norma, con la chance de que se pague el haber de acuerdo a los años aportados, muchas pasarán a recibir percibir un monto a los 65 años en vez de los 60.

La “ayuda” es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), implementada durante el macrismo. ¿En qué consiste? Se trata del aporte de un monto “equivalente al 80% de una jubilación mínima”, que se ajusta en conjunto a la Movilidad del sistema.

En el programa Mirá Quien Habla, de FM 102.3, Brower de Koning adujo que su partido va a “defender este sistema de reparto antes de las AFJP” pero que “hay que cuidar el sistema”.

Concluyó, a su vez, que es necesario “cambiar el sistema previsional, sanearlo, y también analizar jubilaciones de privilegio”.