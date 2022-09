Día a día se suman elementos a la investigación del atentado contra la vida Cristina Fernández de Kirchner, que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti, quien recibió de parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), audios intercambiados por el grupo Revolución Federal a través de Twitter, en el que sus integrantes hablan de "infiltrarse" para matar a la vicepresidenta.

"Tanto las manifestaciones vertidas como los ataques perpetrados dan cuenta de un accionar ilícito que amerita la pertinente denuncia", expresa el organismo en su presentación ante la justicia.

En esa dirección, remarca que el contenido de esas conversaciones "podría constituir los delitos de instigación a cometer delitos; intimidación pública; apología del crimen y otros atentados contra el orden público; amenaza de deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, y alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas ".

La denuncia presentada por la AFI, que dirige Agustín Rossi, contiene las grabaciones tomadas de una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022, a través de esa red social, en la que participan integrantes del grupo que, entre otras cosas, llevó adelante violentos escraches y puso bolsas mortuorias, horcas y una guillotina frente a Casa Rosada.

Esa transmisión fue convocada bajo el título "Hay que pudrirla?" y participaron dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años. De acuerdo a lo que publica Télam, Morel, registrado en el fisco como monotributista, es quien concedió varias entrevistas radiales en los últimos días para presentarse como el principal referente de Revolución Federal; Castelli es soldado voluntario del Ejército argentino y tiene domicilio en la provincia de Santa Cruz, según lo manifestado en la presentación.

Uno de los audios, menciona la posibilidad de lograr "infiltrarse" entre los partidarios de CFK para "hacerla pasar a la historia", en referencia a cometer el magnicidio.

"Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque sino sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje... Pero yo te juro... si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto se descuidan, pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia", intervino uno de los miembros de Revolución Federal.

En otros audios, Morel y Castelli hablan del diputado Máximo Kirchner:

Morel: "¿Pasás todos los días por la casa de Máximo?"



Castelli: "Sí, soy de Santa Cruz, de acá".



Morel: "Uhh, como no lo mataste, boludo?"

Finalmente, hacen referencia al presidente Alberto Fernández. Uno de los participantes se lamenta porque el jefe de Estado utilice habitualmente helicóptero y no auto, según dijo, porque si llegara a encontrarse con él en un vehículo "se lo abollo todo, se lo cago tanto a patadas, se lo prendo fuego".