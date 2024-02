La imagen de Daniel Scioli no le caía del todo bien. Pero en los últimos días lo convocó, vía redes sociales, para que "mueva sus contactos" y consiga "alojamiento por 5 días para 20 chicos de un seleccionado nacional".

La referencia es para el particular Ariel Suárez. Remero campeón panamericano y diploma olímpico en Londres 2012.

Al exembajador lo había destrato "por kirchnerista".

Sin embargo, esta semana lo citó vía 'X' para hacerle el pedido de un apoyo económico.

Posiblemente sea uno de los deportistas federados que más involucró con sus opiniones a la actividad olímpica con la política.

Y no dejó de celebrar la victoria de Javier Milei en el balotaje de noviembre de 2023, antiperonismo mediante.

Las críticas en redes no tardaron en llegar.

Aún es recordada aquella salida al Tigre a remar en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus, tras 144 días sin actividad y denunciando que corría en desventaja. Finalmente, no logró clasificar para Tokio 2021.

Desde allí subió a Patricia Bullrich a su canoa y la actual ministra hasta lo pensó como la mejor persona para hacerse cargo de la actual subsecretaría. La misma por la que hoy Suárez pide una cara visible: "Comprendo que no hay Plata, Javier Milei, pero no entiendo y, siento, que es una falta de respeto a todo el deporte Nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir. Falta hasta el sub Secre en deportes. No todo es “SAD” hay un deporte olímpico ahí afuera".

Se siente orgulloso por cuestionar las gestiones "más allá del color político" y ser "la bandera" de los deportistas que luchan por llegar a París 2024.

Sin embargo, aclara que volvería a votar al dirigente libertario, "aún lo apoyo", grafica sobre el responsable de una masacre de salarios a nivel nacional.

En diálogo con el programa Mirá Quein Habla, de FM 102.3, reclamó porque "el deporte no tiene norte a seguir y nos toman como un cero a la izquierda" y "es una falta de respeto" la situación actual.

Y sentenció: "Yo lo voté con mucha esperanza. Como país veníamos muy mal, apoyo un cambio pese a que todos la estamos pasando mal, pero con el deporte, este no es el camino. Hay que gestionar".