El diputado provincial Leandro “el zorro” Zdero se convirtió este domingo en el gobernador electo de la provincia de Chaco, acompañado en fórmula por la actual concejala de Resistencia, Silvana Schneider que asumirá como vicegobernadora.

Zdero había comenzado a tener chances reales de ganar la gobernación tras el resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto, donde logró imponerse frente a su rival de la interna cambiemita, Juan Carlos Pollini. En esa elección, entre ambos candidatos le dieron a la coalición opositora un 42,66% de votos, cinco puntos por encima del Frente Chaqueño liderado por Capitanich, que había sumado el 36,46% de los votos.

Inicios en Política con la UCR

Leandro Zdero, de 52 años de edad, nació el 18 de enero de 1971 en la ciudad chaqueña de Quitilipi. Estudió Arquitectura en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), carrera que culminó en 1995.

Sus intimos lo apodan “Leo”, “Lean” o “el Zorro”, para llamarlo. Desde hace casi treinta está casado con Verónica y es padre de tres hijos varones: Santiago, Julián y Luciano.

Según afirma en sus propias redes sociales, la política es su “pasión”:

“Ando siempre con las zapatillas dispuesto a recorrer. Pongo el despertador a las 6, aunque me levanto antes. Armo mi mate y me voy a la oficina. Hace unos años que la realidad de Chaco nos informa que vivimos cada vez peor. La salud no nos puede curar. La educación no es la misma. Y no se puede salir a la calle como antes", afirma Zdero en su cuenta de Instagram.

En la actualidad, además de ocupar una banca en la Cámara de Diputados provincial, es docente en la la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE.

Su primer acercamiento a la política fue durante sus años estudiantiles en la Universidad donde militó como consejero estudiantil y presidente del Centro de Estudiantes, además de afiliarse a la Unión Cívica Radical (UCR), partido con el cual llegó a ser diputado provincial entre 2005 y 2009.

Su carrera política continuó en la ciudad capital de Resistencia, donde se desempeñó en distintos cargos municipales luego de ser convocado por la intendente de aquel entonces, Aída Ayala. Durante ese mandato fue secretario de gobierno durante dos años, después de lo cual pasó a ser jefe de gabinete hasta la finalización del gobierno de Ayala.

En 2015 cayó ante el propio Capitanich en la elección para intendente de Resistencia, comicios que terminaron con la hegemonía radical en la capital provincial tras doce años al poder. En 2019 volvió a postularse para ese cargo, pero perdió ante Gustavo Martínez.

Con Mauricio Macri

Durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como jefe regional Nordeste en la ANSES, entre 2016 y 2019. Dos años después, en 2021, asumió una banca en la Legislatura chaqueña, donde actualmente ocupa el cargo de vicepresidente segundo de la Cámara. Desde allí se posicionó como uno de los referentes de la oposición a Capitanich.

"Lo más lindo de la política es la cercanía con la gente, el recorrer, conocer cada rincón y tener las herramientas para solucionar. Sueño y trabajo todos los días junto a un gran equipo de vecinos que me acompañan para resolver los problemas de nuestra ciudad Resistencia", había declarado Zdero al hablar de sus aspiraciones a la gobernación.

Antes de votar este domingo, Zdero dijo que “el voto es la herramienta que tenemos frente al apriete, la oscuridad y la impunidad. Ya tuvimos demasiados años de mentiras en esta provincia”, afirmó el ahora gobernador electo.