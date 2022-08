El Banco de la República Argentina (BCRA) confirmó que aquellas personas que reciban subsidios a la luz y el gas no podrán comprar dólar ahorro.

Según el BCRA, la medida se basa en que las personas que reciben subsidios del Estado no pueden comprar dólar ahorro y en este caso en particular no habrá excepción.

La disposición fue confirmada por el BCRA pero aún no fue publicada oficialmente.