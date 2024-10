El rector de la Universidad de Rosario aseguró que las casas de altos estudios nacionales cuentan con numerosos controles por parte del Estado.

La respuesta surgió después que Javier Milei participó de un acto oficial tras la publicación del decreto que oficializó el cambio de nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) a Palacio Libertad.

Durante su discurso, el Presidente se refirió a la polémica por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, cuestionando la realización de auditorias en las universidades públicas, respecto de lo que hay que decir que no es verdad que las universidades no se dejen auditar, ya que el poder Ejecutivo nacional, a través de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y de la Auditoría General de la Nación (AGN), tiene la potestad de auditar y lo hacen con varias auditorías sucesivas y constantes, por lo que es el propio Estado el que tiene el personal y todo lo necesario para auditar a las universidades.

El Presidente Javier Milei hace una dura acusación por lo que si se tienen todos los elementos deberían avanzar y derivar en denuncias ante la justicia, si realmente Él piensa que se está robando en las universidades.

Al respecto son incesantes las voces que se levantan para responder a tan duras acusaciones verbales que realiza Milei.

En declaraciones a Radio Universidad, el Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci dijo que “es un despropósito, una afirmación más de todas las que se hacen todo el tiempo para para generar una especie de manto de sospecha sobre lo que ocurre en el sistema universitario, para que eso nos desprestigie y sea el fundamento del desfinanciamiento”, al tiempo que se pregunto: “o no nos damos cuenta que todos los días es una afirmación distinta, que persigue el mismo objetivo.”

Al referirse a los dichos del Presidente Milei que afirmó que quería “terminar con las filtraciones del dinero que llega y se queda en el medio, con autos caros de 90 mil dólares y choferes que cobran 13 millones de pesos”, Bartolacci se defendió argumantando que “primero que no es un chofer personal, yo tengo mi propio auto, es movilidad institucional y académica de la universidad, segundo es al revés, nosotros hicimos ese sistema en la Universidad de Rosario para ahorrar recursos, porque tener un auto propio de la universidad conlleva el mantenimiento y tener personal de planta permanente para para manejarlo turno completo, es mucho más oneroso que el sistema que nosotros hicimos, que es un sistema de contrato eventual abierto, que se se paga por kilómetro realizado...”

A renglón seguido, el Rector de la Universidad de Rosario continuó remarcando que “parece un diálogo de gente que no se escucha, dice (Milei) que no se dejan auditar” y se pregunto de manera enfática: “Quién no se deja auditar...?! Primero que está establecido por ley en Argentina que las universidades tienen auditorías y está establecida cuál es la institución que la hace, que es la Auditoría General de la Nación, no es que alguien no se deja auditar, hay una ley, hay que cumplirla y de hecho se hacen esas auditorías, pero además adicionalmente a eso tenemos auditorías académicas institucionales de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria que también son externas. Adicionalmente a eso tenemos auditorías internas en todas las universidades, adicionalmente a eso nos caben todos los controles de la ley de administración financiera, adicionalmente a eso cada seis meses presentamos a Contaduría General de la Nación, un balance del ejercicio de gastos y adicionalmente a eso, todos los meses, porque ustedes saben que el presupuesto es de alrededor del 90 a 95% para salarios, todos los meses presentamos el listado completo del personal: tipo de cargo, número de cuil y monto que cobran”, remarcó Bartolacci y agregó “debe haber pocos ámbitos del Estado nacional tan controlados como las universidades públicas y está bien que sea así, no hay un problema en esa discusión.”