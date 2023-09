Roberto Lavagna se sumaría al equipo de asesores de Sergio Massa si éste llega a ganar en las próximas elecciones presidenciales. Es más, se menciona al ex ministro de Economía como eventual titular de la cartera económica en un escenario que le dé el triunfo a su ex compañero de trabajo durante la gestión de Néstor Kirchner.

Si bien la noticia aún no fue confirmada oficialmente, se especula que sea el candidato de Unión por la Patria quien haga el anuncio en las próximas horas, antes o durante el primer debate presidencial que se realizará este domingo.

El diálogo entre ambos está abierto hace años, y algunas versiones indicaron que Massa visitó a Lavagna el miércoles pasado para convencerlo de que se sume a su equipo.

La idea es que el nombre del ex ministro de Kirchner aparezca como sinónimo de estabilidad y orden económico.

Lavagna y Massa tienen una vieja amistad y en el gobierno trabajan gran parte de los hombres más cercanos al economista, como su hijo Marco y Leonardo Madcur que sería designado como hipotético presidente del Banco Central.

El experimentado economista ya había sido tentado para volver a la gestión pública por Alberto Fernández en 2019 y hasta sondeado por Mauricio Macri, pero siempre rechazó rotundamente los ofrecimientos.

No obstante, si Massa logra lo que sus antecesores no, sería un gran aval para el candidato presidencial oficialista que no tiene una buena gestión económica para mostrar, con una inflación anual del 140%, una pobreza del 40,1%.

Con información de Perfil, LPO y Clarín.