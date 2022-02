Este lunes el Gobierno de Santa Cruz difundió una resolución en la que determinan la obligatoriedad en la vacunación contra el Covid-19 en todos los niveles educativos.

La medida fue informada mediante una resolución del Ministerio de Salud y el Consejo Provincial de Educación en conjunto.

Dicha resolución señala qué deberán hacer los alumnos que no hayan sido vacunados:

"Aquellos estudiantes que no cuenten aún con el esquema de vacunación contra el virus SARS-Co V-2 iniciado, tendrán clases virtuales, aulas híbridas y/o otras estrategias pedagógicas alternativas"

Además, en otra resolución que va en el mismo sentido el Gobierno provincial dispuso que los docentes no vacunados podrán asistir a su trabajo pero deberán presentar de forma semanal un hisopado negativo y, a su vez, firmar una declaración jurada.

Esta medida generó fuertes críticas por parte de padres y madres, quienes expresaron que es una medida anticonstitucional establecer la obligatoriedad de la vacuna a los alumnos. Es así que preparan un amparo para intentar frenar la medida.

En ese marco, María Cecilia Velázquez, ministra de Educación de Santa Cruz, aseguró que no están obligando a los alumnos a vacunarse. "Así como respetamos el derecho a no vacunarse, se debe respetar el derecho de los que se vacunaron a no contagiarse", señaló.