A pesar de la falta de acuerdos en el Senado y con los gobernadores por la Ley Bases, el vocero presidencial, Manuel Adorni, insistió este miércoles que el Pacto de Mayo que Javier Milei convocó en Córdoba se realizará como estaba previsto, pese a que el propio mandatario habló de postergarlo.

"El Pacto de Mayo es el 25 de mayo", se limitó a contestar el portavoz cuando le consultaron por el acto a realizarse en la provincia mediterránea.

Fue el propio Milei admitió que se podría postergar. "Si no es en mayo, será en junio o julio", dijo el Presidente.

"En algunos medios están insistiendo con la posibilidad de que el Pacto de Mayo se postergue: no hay chances de que esto ocurra", sostuvo Adorni en su habitual conferencia de prensa.

Ocurre que los plazos legislativos ponen en jaque ese "acuerdo fundacional" al que convocó Milei en su discurso de apertura de sesiones del Congreso, ya que el libertario dijo que el acuerdo estaba sujeto a la aprobación de la Ley Bases.

Cabe recordar que por el momento el proyecto sigue en el Senado y deberá volver a Diputados para la aprobación de las últimas modificaciones.

"No hay problema, las reformas estructurales son para largo plazo. Si no es en mayo será en junio o en julio, pero las reformas estructurales, tarde o temprano, las vamos a hacer", había indicado en las últimas horas Milei, insistiendo con su afirmación de que su gestión no depende de la aprobación de la ley.

La “satisfacción” por la inflación de un dígito

Por otro lado, Adorni destacó esta mañana que el índice de precios al consumidor del INDEC descendió en abril al 8,8%, la primera vez que se encuentra en un solo dígito desde octubre, y remarcó la importancia de que la inflación núcleo su ubicó en el 6,3% y la de alimentos en 6%, ya que abarca casi la totalidad de “la canasta de quienes menos recursos tienen”.

Al respecto, el portavoz negó que el Gobierno nacional haya festejado el número del IPC, aunque admitió que hay “satisfacción” por los resultados que viene arrojando el plan económico.

Adorni fue consultado sobre una publicación suya de noviembre pasado en la red social X, donde acusaba a la gestión de Alberto Fernández de “festejar” un 8,4% de inflación. El posteo se viralizó en las últimas horas y muchos usuarios plantearon la contradicción del vocero, ya que la inflación de abril es más alta que la de noviembre del 2023.

“Hay una diferencia entre festejar un 8% de inflación viendo por delante un esquema hiperinflacionario cada vez peor, y otra cosa es festejar un 8,8% con una expectativa de inflación a la baja y sin una hiperinflación adelante”, se excusó el vocero.

“Seguimos en la línea de índices de inflación más bajos cada mes con respecto al anterior, y esta vez es la primera que se encuentra en un solo dígito desde octubre”, destacó, agregando que “La inflación núcleo, que excluye los componentes regulados (que tienen un dedo del Estado encima), fue del 6,3%, que es el dato más bajo desde enero de 2023, y la de alimentos fue del 6%”.

“Que la inflación en alimentos sea más baja que la general es muy relevante ya que la canasta de quien menos recursos tiene se compone básicamente de esta categoría”, valoró el vocero.

En otro orden de cosas, el secretario de Estado detalló que “El Banco Central volvió a bajar la tasa de interés y las expectativas se van corrigiendo. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) en diciembre esperaba una inflación acumulada para los primeros cuatro meses del 102%, y hoy para este período está 38 puntos por debajo”. señaló.

Y agregó que, a diferencia de octubre de 2023, “ya no estamos viendo un montón de precios pisados y congelados”. “Quienes fueron parte de la gestión anterior son parte del esquema que generó lo que nos está pasando hoy", sostuvo.

Mirá la conferencia: