El proyecto presentado por el Frente de Todos en el Senado para la creación de un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI", comenzó a ser debatido este miércoles en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Según había adelantado el senador oficialista Oscar Pariilli, se podrían recaudar 20 mil millones de dólares con la iniciativa.

Oscar Parrilli, senador del Frente de Todos y uno de los autores del proyecto sostuvo que la medida "defiende la democracia" y que su objetivo "es la cancelación total de la deuda con el FMI".

Guillermo Wierzba, director del Banco Nación, señaló que el proyecto "es un hecho de justicia" y que busca resolver "mediante la responsabilización y el aporte por parte de quienes se beneficiaron con el proceso de fuga de capitales".

Por su parte, el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau se refirió a los dichos de Wierzba y consideró que "este proyecto no se refiere a la fuga sino a los bienes no declarados en el exterior: no busca tratar de corregir la fuga de capitales"

En la previa de esa reunión, un grupo de sindicalistas se reunió con los integrantes del bloque oficialista los detalles de los proyectos, adonde expresaron su apoyo a la iniciativa, que contará con el rechazo de Juntos por el Cambio, según adelantaron algunos senadores de esa bancada.

Asistieron al cónclave Pablo Moyano (Camioneros), Hugo Yasky (CTA), Sergio Palazo (Bancarios-CFT), Ricardo Peidró (CTAA), Héctor Amichetti (Gráficos-CFT), Edgardo Llano (APA) y Omar Plaini (Canillitas). También participan Hugo Godoy (ATE), Walter Correa (Curtidores-CFT), Agustina Panizza (ATE Capital) Francisco Manrique (Smata), Carlos Minucci (Apasee-CFT), Yamile Socolovsky (Conadu) y Vanesa Siley (Sitraju-CFT), entre otros.

Omar Plaini, del gremio de los Canillitas, señaló que a esta iniciativa “hay que militarla en cada plaza de la República” y aseguró que “Estados Unidos acabó con el secreto bancario de la banca suiza” y “hay que decírselo claro a esos medios que desinforman”.

Mientras tanto, Pablo Moyano expresó su "apoyo total" a la iniciativa y agregó que "no es casualidad que somos los mismos que peleamos los cuatro años del macrismo. Lo vamos a militar en la calle cuando sea necesario. Quiero manifestar el apoyo total de la CGT”.

Cabe recordar que también se tratará el proyecto que pretende modificar la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.