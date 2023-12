Federico Sturzenegger, uno de los asesores estrella del presidente Javier Milei y el cerebro del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado el miércoles 20 por el mandatario, defendió la legalidad de la medida y mostró su enojo con la Confederación General del Trabajo (CGT), por la marcha que realizarán el próximo miércoles en Tribunales.

Además, advirtió que se viene "un paquete más grande" de medidas en la gestión del libertario que el dado a conocer en los últimos días.

Cabe remarcar que el DNU anunciado por Milei eliminó o modificó más de 300 leyes, muchas de ellas que protegían los recursos naturales, los derechos de los trabajadores y de los argentinos en general, y y provocó cacerolazos y manifestaciones en contra del gobierno a sólo 10 días de haber asumido.

Incluso, un juez aceptó este mismo sábado el recurso de amparo presentado por varias organizaciones para determinar si es constitucional o no.

“Verla a la CGT cuando va a marchar a la Corte Suprema me da bronca, me pregunto: ¿Por qué no marcharon cuando Alberto Fernández encerró a los niños durante la pandemia por DNU?”, señaló indignado, en una comparación insólita.

Y advirtió, casi amenazante, que vendrá “un paquete más grande”: “Ahora va a venir un paquete mucho más grande que vamos a llevar al Congreso. Argentina tiene muchos problemas, no termina en el DNU”, dijo quien fuera secretario de Política Económica en el gobierno de De la Rúa.

Además, destacó que el mega decreto anunciado por Milei "va contra las castas" ya que “amplía las libertades para que la gente pueda decidir sus contratos”, sin hacerse cargo de su pasado como funcionario del presidente que tuvo que irse en helicóptero ni de su cargo en el gobierno de Mauricio Macri, al frente del Banco Central.

"La forma en la que está hecho es la que permite la Constitución y punto", afirmó tajante, en declaraciones radiales realizadas este sábado.

El economista se refirió a la "situación de emergencia que vive la Argentina" y mencionó que "está previsto en la Constitución que el Presidente puede emitir un decreto bajo estas circunstancias".

"El DNU es un cambio general de régimen y a partir de ahí se entiende la transversalidad que tiene por la situación de emergencia por lo cual está legalizado por la Constitución" dijo, pero no quiso entrar en más detalles ya que "eso sería entrar en la cancha que quiere la oposición", quien analiza planteos de inconstitucionalidad de la norma.

Y agregó: “Hay que elegir cuidadosamente los temas. La emergencia económica de la Argentina es evidente”.

En otro tramo de la entrevista se refirió a una de las grandes promesas de la campaña de Milei, “la casta”: “A la casta le dijimos que hay que competir. Nadie se animó a tocar eso desde Juan Carlos Onganía. Queremos que el individuo elija libremente”, dijo el integrante de la elite político-económica que maneja el país desde hace décadas.

“Cuando dicen que hay un impuestazo, es falso, hay una sustitución del impuesto. Estas son las falacias que al kirchnerismo le sirvió para dejarnos esta inflación”, agregó.

Por último, Sturzenegger hizo hincapié en uno de los puntos álgidos del DNU: la reforma laboral, y sostuvo que “No se va a afectar ningún derecho. En trabajo hay una gran informalidad. Tenemos una extraordinaria industria del juicio”. “Apuntamos a esa industria. Mejoraremos los recursos de los trabajadores”, concluyó el asesor de Milei.