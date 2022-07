El presidente de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes criticó duramente la disposición del gobierno nacional de subir un 10% los impuestos para la adquisición de dólares oficiales. Gustavo Peralta indicó que la medida es "gravísima" porque atenta contra la elección de pasajeros y agencias de viajes del país.

En diálogo con Radio Universidad, el representante del sector turístico dijo que "estamos conscientes de que esto atenta contra las puestos de trabajos de más de 5 mil agencias en todo el país y sabemos que esto va a atentar contra la temporada que viene de verano seguramente".

"Los pasajeros van a tener la imposibilidad de viajar porque, si a esto le sumás que no podés gastar con tarjetas en el exterior (se puede usar solamente en un pago) no podés tener la posibilidad de la financiación. Hasta el duty free shop no tiene libertad de comprar algo con tarjeta de crédito con la posibilidad de pagarlo en cuotas", sostuvo Peralta.

"Esto es gravísimo porque atenta contra la libertad de elección de cualquier persona que trabaja y que tiene su ingreso genuino y que vos tenés la libertad de elegir a dónde querés ir y donde podes viajar", señaló el referente.

Además, dijo que el sector turístico ya tiene un cepo: "Nosotros ya venimos con un cepo, porque ya hubo decisiones que impiden vender los paquetes al exterior con un sistema de financiación en cuotas por tarjeta de créditos", agregó Peralta.

El representante de las agencias de viaje explicó que la nueva disposición "se suma a diversas medidas que ya el gobierno impuso a la elección del pasajero a viajar al exterior", y añadió que "es un modelo que viene fracasando".

Que pasa con los viajes ya comprados

Según dijo Peralta, "la normativa vigente nos exige que todo lo que es el impuesto país y las retenciones se cobran en primer pago que hace el pasajero al agente de viaje. Toda operación que se realizó antes del 14 de julio no entraría dentro de esta modificación", aclaró.

Además, el referente sostuvo que al desincentivar el turismo externo, la medida también repercutirá en el receptivo, ya que va a empezar a haber menos conectividad con los destinos del exterior, lo cual, a su entender, impedirá que turistas extranjeros vengan al país.

"Cuando vos atacás el turismo emisivo también repercute en el turismo receptivo porque empezamos a tener menos conectividad con otros países (menos frecuencias aéreas y terrestres para ir y para llegar al país)", indicó Peralta.

Por último, cargó contra el gobierno nacional: "vemos que el gobierno no encuentra la salida, vemos estas medidas tomadas de los pelos porque (..) esto termina siendo un 75% más de carga a un paquete de turismo, es una locura .. qué vamos a pagar? cien por ciento de lo que vale un paquete en impuestos?", se preguntó.

Escuchá la nota completa: