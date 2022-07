Para conocer más sobre la provincia como destino turístico, quiénes son los viajeros que la visitan y las expectativas del rubro en el receso invernal, el programa Redacción Abierta conversó con Guillermo Valdeolmillo, operador turístico, y Blanca Peralta, guía turística de la ciudad Capital.

Con las vacaciones en marcha, el sector turístico espera retomar el ritmo de la actividad luego de dos años de pandemia, pero los invitados señalaron que la recuperación viene lenta y rodeada de incertidumbre.

Ambos coincidieron en que la afluencia de turistas aumentó a partir del 9 de julio y que la mayoría proviene desde provincias limítrofes y de ciudades del interior de Córdoba.

Peralta comentó que también están arribando muchas personas provenientes de España. Sin embargo, Valdeolmillo señaló que el flujo de turistas extranjeros no es el esperado.

“El cambio favorece pero otros factores lo frenan, como el costo de vida diario que les resulta muy alto. La promoción del destino se hace, pero el problema es que el pasajero, en países limítrofes, con menos dinero hace más. Es la realidad que tenemos”, contó por la pantalla de Canal 10.

Otra situación que, según el operador de viajes, espanta al turista internacional es que “para cambiar en el circuito oficial, tiene que crearse una cuenta en el Banco Nación, sino debe caer en el cambio informal”.

CÓRDOBA TENTADORA

Tanto Peralata como Valdeolmillo aseguraron que la pandemia obligó al sector a agudizar el ingenio para poder ofrecer alternativas tentadoras para los turistas.

Por un lado, la situación económica del país es complicada y, por otro, se han modificado las conductas de la gente al “turistear”, desde la cantidad de noches que pernocta en el destino o el tipo de actividades que desea vivir.

“La postpandemia nos ha puesto en otro escenario donde trabajar con recursos naturales y promover las actividades al aire libre. La Capital se caracteriza por histórico, cultural y arquitectónico, hoy se han sumado experiencias que tiene que ver con las emociones. Ahora el turista es más dinámico, le gusta experimentar. Allí hubo que ser más creativos para generar esos espacios y que estén disponibles esos productos. Por ejemplo, trekking por la costanera del SuquÍa”, sostuvo Peralta.

“A Córdoba se la ve como un destino “BBB”, es decir “Buena, bonita y barata”. Tenemos ese turismo de fin de semana que no pernocta todas las noches o el turista que viene es aquel que comparte mucho o va al supermercardo, no se sienta en un restaurant. No es que sea un destino malo, tiene innumerables bellezas naturales e infinidad de productos para ofrecerle al turista", manifestó el invitado.

“El desafío es preparar promociones interesantes para que decidan venir a la ciudad y de allí concurran a los distintos valles”, expresó la guía. Mientras que Valdeolmillo señaló que las empresas utilizan el lema “Dormí en Córdoba, disfruta de Córdoba” y que ofrecen un producto al que antes se llamaba “turismo no tradicional”, por ejemplo, “la visita a las estancias jesuitícas de una forma distinta”.

No obstante, para el operador al embellecimiento de la Capital resta resolver algunas cuestiones para poder ofrecerla como destino turístico todo el año. Sobre esto indicó la necesidad de que iglesias y museos estén abiertos todos los días.

En ese sentido, la funcionaria de la Dirección General de Turismo de la Municipalidad contó que se han incorporado nuevas opciones con mucho éxito entre los viajeros, como el ascenso a los campanarios, uno de ellos el de la Iglesia de los Capuchinos con vista panorámica a Nueva Córdoba, y en estas vacaciones se sumó el de la Catedral desde donde observar el Centro.

Por otra parte, comentó que la pandemia dejó la avidez de viajar y “las ganas convirtieron a los mismos cordobeses en turistas en la ciudad. Entonces, ofertas como La noche de los cementerios han tenido una convocatoria impresionante, revelando que el local tiene ganas de descubrir y sumarse a estas propuestas”.