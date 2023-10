Luego de los polémicos audios difundidos atribuidos a Carlos Melconian en redes sociales, en los que habría pedido favores sexuales a cambio de cargos a empleadas bajo su órbita, Patricia Bullrich salió a defender a su principal asesor económico.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio dijo que las grabaciones están hechas "con inteligencia artificial" y apuntó contra el conductor Tomás Méndez, que los reveló: "Todo el tiempo (se ve campaña sucia). Con este tema que te hacen voces con inteligencia artificial, te recortan videos, te meten audios que nadie sabe de dónde salen... " sostuvo Bullrich en referencia a los presuntos audios de su potencial ministro en los que arreglaba la asignación de cargos públicos, supuestamente, a cambio de sexo oral.

Además, la referente del PRO criticó duramente a quien los difundió al indicar "vayamos a las cosas que son explícitas y concretas: Tomás Méndez no es un periodista, es una basura, en el sentido no de persona, sino por las cosas que hace".

Escuchá el primer audio:

Además, en diálogo con Radio Rivadavia, acusó al periodista de haber organizado un escrache en la puerta de su casa “con taxistas, pero salió todo el barrio a echarlo de manera pacífica”, razón por la cual Méndez fue echado de C5N.

La ex ministra de Seguridad afirmó que se trata de "operaciones de quinta categoría" y se quejó: "Me parece todo sucio. Hoy las campañas sucias son un instrumento de las campañas. Tendrían que tener una trazabilidad, porque no cualquier puede poner cualquier cosa en cualquier lado".

Pocas horas después, se difundió otro audio en el que Melconian presuntamente indica cómo robar plata del Banco Nación, cuando era presidente de la entidad en la gestión de Mauricio Macri.

Escuchá el audio:

#MelcoGate , #Melconian y #TomasMendez son desde ayer tendencias en las redes sociales por la cantidad de usuarios que opinan: kirchneristas y libertarios se unieron para criticar duramente al eventual ministro de Economía de Bullrich, mientras que partidarios de JxC atacan al conductor. Acá van algunos posteos: