Este fin de semana largo se produjo un tenso cruce en redes sociales que tiene como protagonistas al dibujante Cristian Dzwonik, conocido como Nik, y al ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernández.

Todo comenzó con un posteo que realizó el dibujante el pasado viernes con críticas al Gobierno nacional, que derivó en una respuesta del funcionario nacional que el propio Nik advirtió como “amenaza velada”.

“Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”, había manifestado el viernes el historietista.

El domingo, el funcionario nacional realizó un posteo que este lunes Nik lo tildó de amenazante. “El ministro de seguridad Anibal Fernández me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro que debe dar seguridad a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo”, dijo Nik.

"Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… ¿O querés que te haga un dibujito?

Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?", fue la respuesta de Fernández.

Tras esa publicación, Nik, en diálogo con LA NACION, confirmó que este martes hará la denuncia por lo ocurrido. “Es un tema serio, no solo por mí sino por todos los ciudadanos de a pie. No es lo mismo luchar contra cualquier persona que con un ministro de Seguridad”, dijo el historietista.

La respuesta de Anibal Fernández

Luego del posteo del domingo, el ministro se volvió a referir al tema este lunes y dijo que todo es un mal entendido del humorista y aseguró que si fue mal interpretado, pide disculpas.

“Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos”, expresó Fernández al sostener que se comunicó por medio de WhatsApp con el artista.