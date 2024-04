En los primeros minutos del domingo, se registro un siniestro generando humo blanco que comenzó a surgir de entre las ventanas del tercer piso de uno de los edificios del Polo Científico Tecnológico y las alarmas se dispararon.

Según trascendió, a esa hora no había nadie trabajando. Solo estaba el personal del servicio de seguridad que rápidamente alertaron a los bomberos, mientras desde el SAME informaron que no se registraron heridos.

El principio de incendio se originó en una zona del centro de cómputos de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

En las redes sociales, se puso en duda el origen del siniestro. El presidente Javier Milei, usuario de las redes, se sumó a esa teoría al retuitear un tuit: "Se hablo de fiscalizar, de una auditoría independiente, y se prende fuego todo. Nunca fue más evidente el afano... lo del 23 es una expresión de mantener este sistema corrupto que atenta contra la educación superior. La UBA debe ser intervenida".

En tanto, desde el gobierno dijeron que se trató de "un incidente menor", sin heridos, ni daños materiales de gravedad. De todas formas se realizará una investigación para determinar las causas del incidente.

Fuente: Página 12